Plàcid Garcia-Planas deixa la direcció del Memorial Democràtic

El periodista Plàcid Garcia-Planas deixarà l’1 de gener la direcció del Memorial Democràtic per tornar a incorporar-se a la secció d’internacional de La Vanguardia. De moment no se sap qui el substituirà. El periodista es va fer càrrec de la direcció del Memorial el març del 2016 i ha intentat al llarg d’aquests dos anys i deu mesos oferir noves mirades de la memòria. Un dels últims actes que va organitzar va ser el concert La Nova Cançó inèdita. Lletres censurades a la llum. Amb les veus de Pau Alabajos, Arnau Aymerich, Cesk Freixas, Meritxell Gené, Gemma Humet, Jordi Montañez i Marc Ràmia van reaparèixer cançons de Lluís Llach, Quico Pi de la Serra, Raimon i Maria del Carme Girau, entre d’altres, que havien sigut censurades per Franco.

La vida del Memorial Democràtic no ha sigut gens fàcil. Va ser creat pel tripartit el 2007 amb moltes esperances i impulsat per entitats i associacions memorialístiques, però el seu full de ruta ha anat canviant massa sovint. Els últims anys encara han sigut més complicats perquè ha anat canviant de conselleria: primer depenia d’Interior, després de Governació, més tard d’Exteriors i actualment de Justícia. La institució va néixer en principi per sistematitzar tota la informació disponible sobre la resistència antifranquista, dur a terme noves investigacions històriques i reivindicar els valors dels qui van lluitar contra el feixisme. Però actualment només hi ha dos historiadors a la plantilla (formada per una vintena de persones) i es dedica sobretot a les feines de divulgació amb exposicions i la publicació de llibres.

Ara com ara, tot el tema de comunicació (xarxes socials i premsa) també es porta directament des de la conselleria de Justícia. El pròxim director haurà d’explicar quins seran els objectius a curt i llarg termini de la institució.