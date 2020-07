Núria Rial: "Què faríem els cantants sense el públic?"

Agraïda. Així és com se sent la soprano Núria Rial davant l'oportunitat de "recuperar" el concert que es va cancel·lar per culpa de la pandèmia del coronavirus al març. Io t'abbraccio, amb el contratenor Xavier Sabata & Vespres d'Arnadí, s'ha programat aquest dimecres, 8 de juliol, a la temporada d'estiu del Palau de la Música. "Em fa molta il·lusió que l'hagin reprogramat i també tinc alguna actuació més aquest estiu, i això és molt important perquè hem de tornar a viure i gaudir de la música en directe", sosté.

Fa quinze dies, Rial va pujar per primer cop als escenaris després del daltabaix de la crisi sanitària a l'Auditori Nacional de Madrid per cantar el Rèquiem de Fauré. "Havíem de dur mascaretes però al final t'hi acostumes", diu. De cara a la cita al Palau, Rial preveu un concert "molt especial": "Es crearà una energia amb el públic que ha vençut la por i nosaltres sabem que darrere les mascaretes hi ha persones: què faríem els cantants sense el públic?"

Amb Händel 'com a casa'

Rial viatjarà acompanyat del seu amic, el contratenor Xavier Sabata, per la " crème de la crème" –com ella l'anomena– de les àries i duets de Händel. "Amb Händel em sento com a casa perquè és un dels compositors que més he cantat, i per a l'ocasió hem triat les àries més conegudes, farcides d'ornamentacions i també detalls com ara les petites modulacions de l'orquestra o l'aparició de la tiorba en un moment donat que fa que sigui una música màgica", diu la cantant, que recorda que Vespres d'Arnadí toquen amb cordes de budell, la qual cosa confereix una "sonoritat molt càlida" a la música "que emociona i arriba al cor". Alguns dels duets que cantaran són Ricordati, mio ben, de Flavio, i el mateix Io t’abbraccio, de Rodelinda.

Pel que fa a Xavier Sabata, un dels contratenors catalans més internacionals, Rial confessa que és "un gust cantar amb ell": "Interioritza el rol totalment i al seu costat et sents molt segura tant musicalment com interpretativament". Sabata, que viu a Bèlgica, on va passar el confinament, ha vingut amb cotxe travessant tot França. "Per sort ha pogut fer el viatge. I mira que no les teníem totes per les restriccions degudes al coronavirus", comenta Rial.

Al Palau cantaran sense mascareta però els músics tocaran separats entre si 1,5 metres per respectar les distàncies de seguretat. "Estem fent els assajos en una sala de Sant Felip Neri i per a nosaltres és una sensació molt nova. Normalment, els músics demanen ser molt a prop els uns dels altres per poder escoltar-se, i ara han d'aguditzar l'oïda. Com a músics, aquesta situació ens exigeix més, però tothom està molt receptiu i aquest exercici d'escolta tindrà conseqüències positives quan puguem tornar a estar més junts", opina.

La mandolina, aquell tresor oblidat

La soprano manresana acaba de publicar un disc amb Sony, Venice's fragance, amb el grup Artemandoline. "És un tastet de la música veneciana que van escriure per a mandolina", diu Rial. Hi interpreten obres de compositors com ara Galuppi, Conti, Manna, Traetta, Lotti, Vivaldi i Arrigoni. "Sovint s'associa la mandolina amb la música popular però hi ha tot un repertori escrit per a mandolina poc conegut que és excepcional: per exemple, Traetta va ser tota una descoberta", afirma. Tenen prevista una petita gira de presentació a Alemanya amb dos concerts. Posteriorment, Núria Rial té previst viatjar a Granada on participarà en el nou espectacle, Gugurumbé. Las raíces negras, barreja de Barroc i flamenc al costat de l'Accademia del Piacere i artistes com ara Rocío Márquez i Antonio Ruz. Després anirà a Suïssa, on ofereix dos concerts "en una església minúscula dels Alps": "Aquestes propostes petites són les que han pogut resistir la crisi del coronavirus".

651x366 Artemandoline amb Núria Rial al centre / Andreas Lander Artemandoline amb Núria Rial al centre / Andreas Lander

Debut al Liceu

La temporada vinent Núria Rial cantarà al Palau de la Música en un homenatge a Josep Carner que s'havia de fer en l'anterior, i que es va anul·lar per la crisi sanitària. Serà el 14 de juliol del 2021 al Petit Palau acompanyada del pianista Francisco Poyato, i hi interpretarà obres de Toldrà, Blancafort i Guinovart, entre més autors. Com a novetat, Rial debutarà la temporada 2021-2022 al Gran Teatre del Liceu fent de Pamina a La flauta màgica amb direcció d'Àlex Oller i musical de Gustavo Dudamel. "Fins ara defugia les produccions perquè porten molta feina d'assajos i tenia un fill petit, però ara em ve de gust", explica. El seu somni, o un d'ells, és poder tornar a cantar el paper de Susana, de Les Noces de Figaro: "L'havia fet a Sabadell quan començava i en conservo un gran record".