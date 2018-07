Què val la pena llegir aquest estiu?

Èric del Arco Llibreria Documenta (Barcelona)

Tot i que últimament ha llegit més assaig que ficció -en aquest camp, destaca 1947, d’Elisabeth Åsbrink (Turner)-, Èric del Arco recomana un “western de perdedors”, Oest, de Carys Davies (Edicions 62). El debut de l’autora gal·lesa explica el viatge d’una noia adolescent per localitzar el seu pare, desaparegut mentre buscava el rastre dels antics monstres i animals fabulosos que apareixien als relats dels vells pioners. “L’estiu és el moment ideal per plantejar-se un repte lector important -comenta-. Jo llegiré Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, perquè fa temps que tinc ganes d’endinsar-me en el seu univers i m’han recomanat aquesta novel·la com a porta d’entrada”. Fa dos anys, el llibreter de la Documenta va fer el mateix amb Lluny del brogit del món, de Thomas Hardy, i va quedar “meravellat”.

Jordi Costa Llibreria Strogoff (la Garriga)

La llibreria Strogoff de la Garriga ofereix una encertada selecció de novetats que responen al bon gust del seu propietari. “De Teoria general de l’oblit, de José Eduardo Agualusa, em va agradar sobretot la manera de narrar la història -explica-. Encara que el rerefons sigui tràgic, l’autor aconsegueix donar-li un toc màgic i ple de poesia gràcies a la veu de la protagonista, la Ludo, que s’aïlla de la guerra d’Angola durant gairebé tres dècades”. Costa recomana també El Nix, de Nathan Hill. “M’ha fet pensar en el John Irving de la primera època, tant pel sentit de l’humor com per la càrrega crítica -assegura-. Explica els últims 40 anys als Estats Units a partir de la relació entre una mare molt esquerranosa i el seu fill, un professor universitari addicte als videojocs que voldria escriure una gran novel·la i no se’n surt”.

Gemma Garcia Llibreria Vitel·la (l’Escala)

Aquest octubre farà set anys que la llibreria Vitel·la de l’Escala va obrir les portes. “Jo destacaria Mig segle de poesia catalana -diu-, una antologia que pot tocar molta gent si se li explica que existeix, perquè és de molt bon llegir i perquè hi ha autors que reconeixereu i que us abocaran a històries viscudes de manera col·lectiva o personal”. Vicenç Altaió i Josep Maria Sala-Valldaura han triat per a Proa 231 poetes que han publicat entre el 1968 i el 2018 per demostrar l’eclecticisme i qualitat d’aquest gènere en català. A l’hora de triar una novel·la es decanta per Permagel, d’Eva Baltasar (Club Editor): “La veu de la protagonista és molt potent, i es nota que al darrere hi ha una poeta. El llenguatge és d’una gran plasticitat, i el ritme està controlat a la perfecció: ara s’accelera, ara s’entreté o recula...”

Núria Càrcamo i Aitor Martos Llibreria Sendak (Barcelona)

“ Els Llibres d’A. (La Galera) és una meravellosa novel·la per llegir a les hores tranquil·les d’estiu -prometen Núria Càrcamo i Aitor Martos, de la llibreria Sendak, especialitzada en literatura infantil i juvenil-. La Maia i el Tau s’endinsaran en el bosc per viure una aventura màgica poblada d’éssers mitològics molt arrelats en un folklore dels boscos, com el nen iogurt, la nena vainilla o l’omnipresent Avi Roure. Josep Lluís Badal té una veu poètica i una imaginació desbordants, enlluernadores”. L’illa de Hoakes, de Helen i Ian Friel (Blume), també els fa el pes: “És una narració d’aventures en què hem de resoldre enigmes per anar lligant els fils de la història, que explica com un especulador vol transformar l’illa del títol en un lloc ple d’habitatges i blocs de pisos”.

Xavier Cortés Llibreria La Memòria (Barcelona)

Xavier Cortés fa honor al nom de la seva llibreria i proposa dos volums en què la memòria juga un paper clau. Del camp de les novetats n’extreu Voluntat, de Jeroen Olyslaegers (Amsterdam), una història sobre el col·laboracionisme durant la Segona Guerra Mundial. Segons Cortés, el llibre aprofundeix en “els pensaments d’algú que pren partit influït per les circumstàncies de l’entorn”, i en subratlla “la capacitat d’intentar recuperar la memòria col·lectiva a través de la literatura”. Per a aquells que tinguin previst passar les vacances a la Mediterrània també té una altra opció: Un bàrbar al jardí,de Zbigniew Herbert (LaBreu). “És un clàssic que sempre recomanem a aquells que busquen literatura de viatges”, assenyala. El defineix com un conjunt “d’impressions poètiques”.

Xavier Delòs Llibreria Geli (Girona)

“A l’estiu no cal recórrer al típic bestseller ”, defensa Xavier Delòs, que es decanta per Una noche con Sabrina Love,de l’argentí Pedro Mairal (Asteroide). L’autor es va donar a conèixer fa dos anys amb La uruguaya i ara reapareix a les llibreries amb la seva primera història. “Són un conjunt d’aventures i desventures molt divertides i amb una riquesa pròpia”, afirma Delòs, que explica que, fins i tot, estan venent els dos títols en tàndem. També tria un llibre curt per a aquells que no busquin novetats. Descriu Història d’un matrimoni, de Geir Gulliksen, publicat a Les Hores, com “un relat excel·lent sobre la quotidianitat d’una parella”. Delòs el reivindica perquè “és d’un autor poc conegut que per primer cop es publica en català”.

Àlvar Masllorens Llibreria La Temerària (Terrassa)

John Banville és un dels autors de capçalera d’Àlvar Masllorens. Per això, quan es tracta d’escollir una lectura d’estiu, el llibreter tria l’últim títol de l’escriptor irlandès, La senyora Osmond (Bromera). “Trenca amb la línia habitual per encarar un repte: reprendre la història de Retrat d’una dama, de Henry James”, diu. Per als lectors que busquin una història lluminosa, el llibreter selecciona Noces a casa,de Bohumil Hrabal (Destino), perquè “és una manera diàfana i clara d’entrar al seu univers”. Masllorens recorda que Hrabal “va estar molts anys perseguit i prohibit al seu país” i subratlla que “val la pena conèixer-lo”.

Rosa Cubeles Llibreria Viladrich (Tortosa)

A l’hora de recomanar dos títols estiuencs, Rosa Cubeles escombra cap a casa. D’entre les novetats selecciona L’escamot de la nit serrada,de Manel Ollé, un autor “que aquí és conegut però que serà un descobriment per a la resta de Catalunya”. La llibretera lloa “el vocabulari rural” de la novel·la publicada per Onada i avança que “potser en algun cas als lectors els caldrà recórrer al diccionari”. La novel·la parteix de tres personatges que, durant la vetlla d’un difunt, recorden el passat. Per escollir un títol de fons, Cubeles també pensa en el territori i tria Abusos del ritual, del tortosí Manuel Pérez Bonfill, un recull de relats protagonitzat per homes i dones que viuen situacions límit. “Era un escriptor que mesurava cada paraula i creava narracions molt riques. Recuperar aquesta obra és una manera de retre-li un homenatge”, explica la llibretera.