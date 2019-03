Rafael Vallbona guanya el premi Roc Boronat de l'ONCE

Rafael Vallbona ha guanyat el XXI premi literari Roc Boronat de l'ONCE per la seva novel·la breu 'Els bons dies', una obra en què el protagonista, el Ricard, viatja a París per buscar un vell amic de joventut. Arribarà a les llibreries la pròxima tardor sota el segell Amsterdam d'Ara Llibres. Vallbona parla de la "tristesa cap al món que desapareix i que cada dia entenem menys perquè ens fem grans" a través d'un protagonista que s'esforça per recuperar aquest món efímer i alguns elements que sempre li han interessat, com la cultura del jazz i la ciutat de París. Vallbona ha confessat que una de les raons per les quals es va presentar al guardó era l'escassa presència que la novel·la breu té a Catalunya, "potser perquè els editors no la troben rendible", ha opinat.

En la categoria exclusiva per a autors cecs o amb discapacitat visual greu, Maria Mercè Guiu s'ha alçat amb el premi de l'apartat de prosa amb 'El millor de cada vida', un diàleg íntim i sincer entre una mare i un fill adolescent.

A més, el jurat del premi ha volgut deixar constància de la qualitat de les obres presentades en aquesta edició seleccionant com a finalista Rafael Barberán, conegut literàriament amb el pseudònim de Ralph Barby, pel seu conte 'Doctor Baixades'.

L'ONCE Catalunya convoca anualment aquest premi literari en llengua catalana en memòria de Roc Boronat, escriptor i polític català que va promoure la creació del Sindicat de Cecs de Catalunya, organisme precursor de l'ONCE, que tenia com a objectiu ser l'òrgan representatiu dels cecs catalans en la República. La cerimònia d'entrega dels premis, durant la qual també s'homenatjarà l'escriptora Coia Valls, tindrà lloc aquest dijous, 21 de març, a les 19.30 hores a l'auditori de l'ONCE Catalunya.