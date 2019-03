El sector teatral vol un passeig de la fama a la Rambla de Barcelona

"Amb la Rambla en procés de remodelació i unes eleccions a la cantonada, era el moment ideal per presentar el nostre projecte", bromeja el vicepresident de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Toni Albaladejo. El projecte en qüestió és la creació de la Rambla de les Arts, que s'inspira en el Passeig de la Fama de Hollywood i consistirà en incorporar estrelles a l'enrajolat de la Rambla de Barcelona en reconeixement d'artistes del món teatral, cinematogràfic i musical. De moment, Adetca n'ha ideat el prototip juntament amb l'artista nord-americà Philip Stanton, que s'ha encarregat de crear les estrelles per a un primer passeig efímer. Aquest dilluns s'ha inaugurat la instal·lació, que s'ubica a l'altura de l'Arts Santa Mònica i inclou estrelles dedicades a Anna Lizaran, Mary Santpere, Joan Manuel Serrat, el Circ Raluy i Cesc Gelabert, entre altres artistes.

"L'objectiu d'aquest passeig és recordar tota aquella gent que ens ha fet emocionar des de dalt de l'escenari. Hem col·locat alguns noms però no són els definitius. Si el projecte permanent tira endavant, crearem una comissió per seleccionar-los", ha dit Albaladejo. Ara per ara, estan en converses amb "diferents partits polítics que han rebut amb entusiasme la proposta". Les estrelles instal·lades s'inspiren en el trencadís de Gaudí i estan pensades perquè durant la nit brillin.

Portes obertes i descomptes als teatres

La Rambla de les Arts s'ha donat a conèixer durant la presentació dels actes del Dia Mundial del Teatre, que serà aquest dimecres. Entre les activitats programades hi ha jornades de portes obertes en diversos teatres catalans perquè el públic pugui visitar-ne els racons menys coneguts. També hi haurà lectures dramatitzades a l'auditori de la FNAC-el Triangle. A més, com cada any, els teatres oferiran descomptes per a les funcions que tinguin lloc aquesta setmana i la vinent.

La presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, ha aprofitat la presentació per fer balanç de la temporada actual. "Hem viscut una pujada sostinguda de públic, que se situa un 9% per sobre de l'any passat. Esperem mantenir aquest creixement fins a final de temporada", ha explicat Vidal. L'objectiu, ha dit, és recuperar les xifres de la temporada 2011-2012, en què el sector va fer rècord. Tant Vidal com el president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (Aadpc), Àlex Casanovas, han fet una crida a les administracions perquè impulsin "un gran pacte per la cultura" i es facin "posicionaments ambiciosos" a favor d'un "país culte i de teatre".