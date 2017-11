Salvar la bellesa de les criatures marines

El documental Las maravillas del mar fa honor al títol: la successió d’imatges precioses d’innombrables criatures marines, des del fitoplàcton fins a un tauró martell passant per coralls, morenes, meros, estrelles de mar, dofins, taurons, crancs i tortugues, és aclaparadora i té un efecte hipnòtic. El ventall de formes, colors i textures de totes aquestes criatures és infinit i es poden apreciar amb una resolució extraordinària. Si Björk veu el documental, el repertori del seu vestuari es pot multiplicar fins a l’infinit.

Algunes de les escenes de la pel·lícula, que va ser rodada durant tres anys en localitzacions com les illes Fiji i les Bahames, recullen moments curiosos i fascinants, com una escena en què una rèmora treu amb petites mossegades el teixit mort dels ulls d’una tortuga. Fins i tot es pot veure a pantalla completa l’interior de la boca d’un mero. A més, Las maravillas del mar està rodada en 3D i presenta la vida marina com no s’ha vist mai abans. “El projecte va començar fa cinc anys, i el primer que vam fer va ser desenvolupar la tecnologia necessària. Ningú més pot fer el que hem fet nosaltres”, diu el productor, François Mantello. Els directors són el seu germà, Jean-Jacques Mantello, i Jean-Michel Cousteau, el fill del cèlebre oceanògraf Jacques-Yves Cousteau. “Volíem portar les filmacions subaquàtiques a un nivell superior, mostrar coses que no s’havien vist abans -diu Jean-Jacques Mantello-, amb l’objectiu d’arribar al cor del públic perquè s’estimi els oceans”.

De fet, la pel·lícula està pensada per a tota la família, i el missatge proteccionista que conté no busca culpables del deteriorament ecològic dels oceans. “Hem de salvar els oceans, i no és massa tard per fer-ho. Tots en som responsables”, diu Jean-Jacques Mantello. “No pots educar els nens dient-los que tot es morirà -afegeix-, no volem que se suïcidin. Els hem de dir que la nostra generació s’enfronta a problemes molt greus, però que tots en som conscients i a poc a poc intentem resoldre’ls. Has de ser optimista, i els has de donar esperança”.

El suport de Schwarzenegger

Las maravillas del mar va inaugurar ahir a la nit la 24a edició del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient i arribarà a les sales comercials al llarg de l’any que ve. “No es tracta només del llançament d’una pel·lícula, sinó d’un projecte més gran”, explica François Mantello. El seu objectiu és trobar ambaixadors i còmplices en cada país que facin d’altaveu de la pel·lícula i del seu missatge, com jo ha ho han fet Arnold Schwarzenegger, que és un dels productors i fa de narrador, i la fundació de Leonardo DiCaprio. “No enteníem perquè l’Arnold, l’actor que va fer Terminator, estava interessat en la pel·lícula -explica el productor-, i vam descobrir que és un gran ambientalista, que ja ho era als 18 anys, quan no ho era ningú. I quan va ser governador de Califòrnia va dictar moltes lleis ambientals; sap molt bé del que parla”. Jacques Mantello i Jean-Michel Cousteau havien col·laborat en projectes anteriors, però és la primera vegada que fan una pel·lícula a quatre mans. “Necessitàvem ser dos, perquè hi havia molta feina, i necessitàvem el seu coneixement. Té 79 anys i ha bussejat tota la vida, té uns coneixements extraordinaris”, explica Jean-Jacques Mantello. Un rodatge subaquàtic no és senzill. Es pot tenir un guió, però no se sap què es trobarà fins que l’equip es llança per la borda. Per exemple, les escenes d’un pop canviant de color per mimetitzar-se amb l’entorn i caçant va sorgir de manera improvisada.

La tecnologia 3D va fer el de Maravillas del mar encara més complicat. “El rodatge va ser tot un repte. Intentem no ser gaires sota l’aigua, érem tres persones al voltant de les dues càmeres i dos biòlegs que ajudaven a trobar les criatures. Les càmeres les has de posar dins d’una caixa submergible, i si sorgeix algun problema no les pots tocar”, diu Jean-Jacques Mantello. “Érem una vintena, entre l’equip tècnic i la tripulació, i teníem un estudi de postproducció al vaixell per comprovar les imatges que obteníem”, conclou François Mantello.

Claudio Lauria: “El medi ambient són els drets civils i l’alegria”

“La gent associa el medi ambient a l’ecologia, i només n’és una pota”, diu el director del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA) de Barcelona, Claudio Lauria. “El medi ambient són els drets civils i l’alegria”, subratlla. La 24a edició del festival, que es perllongarà fins al 10 de novembre, inclou 140 pel·lícules, 50 de les quals formen part de la secció oficial. “Hi ha pel·lícules que denuncien circumstàncies mediambientals, però ni els problemes ni els fets dramàtics no són la síntesi del medi ambient”, diu el director, que té com a objectiu generar “el fet empàtic” en l’espectador.