Un rei Felip VI convertit en una falla aixeca polseguera a Arco

Un any després de la censura de l’obra dels presos polítics, Santiago Sierra es revenja a la fira Arco, a Madrid. Juntament amb Eugenio Merino, l’autor de la polèmica escultura de Franco dins una nevera de refrescos, exposen una falla del rei Felip VI de 4,4 metres d’alçada a l’estand de la galeria milanesa Prometeo Gallery. L'obra porta per títol 'Ninot' i costa 200.000 euros. El col·leccionista ha de cremar-la per contracte abans d’un any i només pot conservar-ne la calavera i els documents de la crema. Merino va tenir una querella de la Fundación Francisco Franco arran de la peça del dictador dins una nevera, i quan la peça de Sierra va ser retirada l'any passat també va denunciar "la censura" de la fira.

'Ninot' crida l’atenció pel seu grau de realisme i fins i tot va acompanyada del perfum que fa servir el monarca, que inaugurarà oficialment la fira dijous. Segons Ida Pisani, de Prometeo Gallery, que ha destapat el rostre de l’escultura fa unes hores, els organitzadors de la fira no estaven al cas de la peça i ella tampoc no els n'havia informat. Fonts de la fira asseguren que no en sabien res perquè les galeries arriben a la fira i munten els estands sense que se’ls revisin les peces. "Només l'han vist alguns periodistes, a més d'una persona que primer m'ha saludat i quan ha tornat a passar ja no ho ha fet", ha dit la galerista, que també ha explicat que alguns visitants especulaven amb el fet que el protagonista de l'obra fos Mariano Rajoy. Fonts de la fira asseguren que 'Ninot' rebrà un tractament "absolutament igual" al de la resta de les peces exposades.

L’estand de Prometeo Gallery té un fort component crític amb Espanya. A la vora de 'Ninot' hi una fotografia de gran format, també de Sierra, que podria evocar les fosses comunes de la Guerra Civil. A l’altra banda hi ha les fotografies que documenten una 'performance' que l'artista llatinoamericana María Evelia Marmolejo va fer el 12 d’octubre de 1985.

Una altra obra satírica amb Felip VI

Arco obre les portes demà, dies després del polèmic discurs que Felip VI va fer durant el Congrés Mundial del Dret coincidint amb el judici dels líders independentistes al Tribunal Suprem. A més, 'Ninot' no és l'única peça que fa burla d'ell: la galeria finesa Forsblom exposa una pintura de Riiko Sakkinen titulada 'Els nostres reis favorits', consistent en un altre retrat de Felip VI ara acompanyat d'una llista de personatges com els Reis d'Orient, Martin Luther King, King Kong, l'hamburgueseria Burger King, el gos policia televisiu Rex i el Rei Lleó de Disney.