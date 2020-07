La soprano Serena Sáenz debuta en solitari al Palau de la Música

Va començar als dotze anys a l'escola de cant coral de l'Orfeó Català i al Palau de la Música s'hi sent com a casa, però mai fins ara havia trepitjat l'escenari sola. Aquest debut en solitari de Serena Sáenz (Barcelona, 1994) és un dels plats forts de la temporada estiuenca del Palau, que comença aquest dimecres amb un recital d'Albert Guinovart i s'allarga fins al 15 de setembre amb una vintena de propostes.

"Per a mi cantar al Palau és com tornar a casa i rebre un reconeixement molt gratificant. Tinc la sensació que durant aquests anys he crescut com a artista i ara torno per mostrar el meu treball", afirma Sáenz. Després de graduar-se al Conservatori del Liceu, la jove soprano lleugera de coloratura va anar a Berlín, on es va graduar a la Hanns Eisler, i des de la temporada 2018-19 participa a l'Operastudio de la Staatsoper de la capital alemanya. Aquí ha debutat com a Pamina a La flauta màgica. "Jo preparava el paper de Papagena, però cinc dies abans de l'estrena la cantant que feia Pamina es va posar molt malalta i em van demanar si podia fer de cover. A l'últim moment no va poder fer la funció i vaig fer la première sense haver ni assajat! La temporada següent ja em van demanar si la podia cantar jo", explica riallera la soprano barcelonina.

Pel que fa al repertori del concert de dijous, Sáenz ha pensat en "tres viatges", un a través de la cançó espanyola, un altre per la música russa i finalment un pels "focs artificials" de l'òpera italiana. "Començaré amb una cançó, Villanelle, d'Eva Dell'Acqua, que és com un cant de rossinyol virtuós i ple de floritures", diu la cantant. De Granados n'interpretarà una de les seves peces "preferides", Elegia eterna: "Montserrat Caballé la va cantar molt i la va fer famosa; és molt intensa emocionalment i cada vegada que la canto hi descobreixo coses noves", afirma Sáenz. Es tracta de l'última cançó de Granados sobre text en català, d'Apel·les Mestres, i la va dedicar a Maria Barrientos, que la va estrenar el 1914. A banda de les "bellíssimes cançons russes", de Rakhmàninov i Rimski-Kórsakov, també abordarà un repertori més líric, com el Carno Nome de la sofrent Gilda de Rigoletto. En un altre registre, Sáenz cantarà Les oiseaux dans la charmille, d' Els contes de Hoffmann, que requereix tota una exhibició de coloratura per part de la soprano. Tancarà el recital amb una perla del bel canto com és Regnava nel silenzio, de Lucia de Lammermoor. Serena Sáenz estarà acompanyada al piano per Ricardo Estrada, que oferirà la seva composició Winds.

Sobre els projectes que té entre mans Serena Sáenz hi ha una nova producció del Teatro Musical de Madrid amb la Fundació March, I tre gobbi, de Manuel García, de cara al gener del 2021, en la qual coincidirà amb David Alegret. Al setembre farà de Zerbinetta a Ariadne auf Naxos a la Staatsoper de Berlín, una producció que s'havia posposat a causa de la pandèmia. Al gener també participarà en la clausura de la Setmana de Mozart a Salzburg. De moment, per Catalunya no té més actuacions previstes: "El Liceu ja arribarà. M'agradaria molt, però de moment no hi ha res tancat".