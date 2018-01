Sexe, Nutella i trencacors en el nou videoclip de Shakira i Maluma

Shakira i Malluma protagonitzen el seu particular 'Je t'aime, moi non plus' a 'Trap', una dels cançons del disc 'El Dorado' de la cantant colombiana. "Estoy cansada de desilusiones / Hace mucho tiempo que no creo en los hombres, / y no necesito de este mal de amores", canta Shakira, farta de trencacors. "Me pide y yo le doy / Sabe que siempre aquí estoy / casi siempre llama tarde,

y nunca cambia el dirty boy", replica Malluma.

I així avança la cançó, apujant les insinuacions sexuals fins a uns versos que deixen poc marge a la imaginació: "Ponle Nutella / Tú solo disfruta, que las horas vuelan". El videoclip de 'Trap' s'adiu amb el ritual de seduccions i prevencions d'una lletra que Shakira remata dient: "Si firmo el contrato, contigo quiero repetir". De moment el videoclip ja té mig milió de visualitzacions a YouTube... en només unes hores.