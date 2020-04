48 hores sense cultura a internet com a resposta a la inacció del ministre

No s'atura l'allau de crítiques a la inacció del ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. La seva compareixença de dimarts, en què va menystenir tot el sector cultural, ha dut el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!) i altres sindicats, col·lectius i associacions culturals a impulsar "una resposta col·lectiva" i convocar "una vaga de cultura" que es concretaria en "una apagada cultural coordinada a internet" els dies 10 i 11 d'abril: "48 hores sense cultura a internet".

La proposta de la convocatòria és mobilitzar "tot el sector perquè es tanquin temporalment tots els canals culturals en línia, que no s'emeti cap contingut cultural en streaming, a través de xarxes socials o pàgines web, que la cultura entri en una apagada digital total per posar-la en valor i reivindicar la necessitat de reconèixer les mesures urgents que tots els agents del sector" han proposat al govern espanyol per combatre aquesta crisi. "Ara o mai: apagada cultural!", diu el sindicant convocant.

Com recorda SMAC!, Rodríguez Uribes "no ha presentat cap tipus de mesura per combatre la situació de màxima urgència dins del sector cultural durant el covid-19". Per això el sindicat fa una crida "a la vaga de totes les treballadores de la cultura, així com a la col·laboració de sindicats, associacions, federacions, museus, acadèmies, biblioteques, societats, companyies, cooperatives, empreses, escoles, festivals, col·lectius, agències, centres culturals, teatres, galeries, sales, llibreries, promotores, cinemes, plataformes digitals, entitats culturals, etc.".

A la proposta ja s'hi han adherit el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, la secció sector musical de la CNT Madrid, el Sindicato de Músicas de Valladolid, el Sindicat de la Música Valenciana, la Caja de Músic@s, La Explanada Alicante, Iruñea NOLA, la Unión de Actores y Actrices, el Festival Esperanzah, la CNT Técnicos del Espectáculo, el Tecnicat, el Konvent Puntzero i Nilak, entre d'altres.