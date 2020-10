El nou film de Pixar s'estrenarà directament a Disney+ i agreuja la crisi dels cinemes

No per menys esperada, la notícia deixa de ser un cop per als cinemes. La pel·lícula de Pixar Soul, l'única gran proposta comercial de la tardor que quedava al calendari d'estrenes després de l'ajornament de l'últim film de la sèrie Bond i de la nova adaptació de Dune, ha cancel·lat la seva estrena en sales –prevista per al 20 de novembre– i es podrà veure a la plataforma Disney+ a partir del 25 de desembre.

No és la primera vegada que Disney opta per traslladar una de les seves estrenes a la plataforma: Artemis Fowl va ser la primera i el mes passat va ser el torn de Mulan, tot i que pagant un preu afegit a la subscripció de la plataforma. En el cas de Soul, la pel·lícula estarà disponible per a tots els subscriptors de Disney+ sense cost addicional, una decisió que tindria a veure amb la necessitat de mantenir competitiva la plataforma, que ja compta amb 60 milions de subscriptors i és una de les fonts principals d'ingressos de l'empresa en un moment en què els parcs d'atraccions tenen problemes.

La retirada de Soul del calendari d'estrenes de la tardor, en tot cas, agreuja la situació dels cinemes, que viuen un context crític des del començament de la pandèmia, en primer lloc per la inseguretat d'una part del públic però sobretot per la falta de títols amb tirada comercial per atreure una massa crítica d'espectadors a les sales. L'únic blockbuster que no ha ajornat l'estrena o ha saltat a una plataforma ha sigut Tenet, que fins ara ha recaptat prop de 300 milions d'euros a tot el món, una xifra lluny de les expectatives precovid.

Els cinemes del país que han reobert després del confinament i que han hagut de fer un esforç econòmic per adaptar-se als requeriments del Procicat tenen davant seu un horitzó complicat amb un únic blockbuster els pròxims mesos, Wonder Woman 1984, que s'estrenarà el 25 de desembre, això si Warner no l'ajorna a la primavera com ja ha fet amb Dune. Aquesta setmana, de fet, la segona cadena de cinemes més important dels Estats Units, Cineworld, ha anunciat que tornaria a tancar els seus cinemes davant la incertesa causada per la pandèmia i en reacció al canvi de data d'estrena de Sin tiempo para morir, el nou film de James Bond.