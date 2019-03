Spielberg vol canviar les normes dels Oscars per excloure'n les pel·lícules de Netflix

L'èxit de 'Roma' als Oscars no ha acabat d'agradar al director de cinema Steven Spielberg. El cineasta prepara una campanya que presentarà a l'abril i que pretén impedir la participació de pel·lícules de Netflix i d'altres plataformes de 'streaming' als premis. Spielberg, que té previst reunir-se amb els membres de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per presentar-los la seva proposta, s'afegeix així a algunes veus del sector que en altres ocasions, com el Festival de Canes o el de Berlín, han demanat d'excloure films que s'hagin estrenat directament a les plataformes de 'streaming' sense passar abans per una sala de cinema.

Segons ha dit el portaveu d'Amblin, la productora de Spielberg, al portal digital Indiwire, el cineasta "creu fermament que cal diferenciar les pel·lícules de 'streaming' i les que es projecten a les sales" i espera que altres directors se sumin a la seva campanya. El director de 'Ready Player One', 'Jurassic Park' i moltes altres pel·lícules defensa que els films de Netflix "haurien d'optar als Emmy, no als Oscars", per la qual cosa considera que cal canviar les normes d'aquests últims. Per la seva banda, l'Acadèmia de Cinema de Hollywood ha dit que les normes estan "obertes" a modificacions.