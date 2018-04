Superlópez aixeca el teló del Saló del Còmic

El primer superheroi català rebrà els honors que es mereix en la 36a edició del Saló del Còmic, que obre les portes avui. Fins diumenge, els visitants de la fira podran contemplar els prop de 70 originals que formen l’exposició més destacada pels organitzadors, que també han aconseguit que el seu creador, Jan, dibuixi el cartell d’aquesta edició. La nova direcció del Saló -Meritxell Puig n’és la referència després de la retirada de Carles Santamaria- ha concentrat els esforços en les exposicions directament relacionades amb el còmic, prescindint dels grans muntatges expositius que en edicions anteriors omplien la Fira de Barcelona de cotxes vintage, avions clàssics o vehicles de guerra acompanyats d’una exposició temàtica que servia d’excusa per desplegar la parafernàlia de torn.

Enguany el còmic acapara tot el protagonisme. L’exposició dedicada a Superlópez fa un recorregut per la història del personatge que arrenca amb la seva primera aparició el 1973 en una col·lecció de còmics paròdics i en algunes pàgines de Bruguera amb guió del clàssic de la historieta Conti. Superlópez x Jan passa revista a les històries del Supergrupo, a l’etapa més fantàstica i a la d’inquietuds més socials, però també a l’elenc de secundaris i enemics de l’heroi i als viatges que han portat Superlópez al Japó, Mèxic, Israel, Palestina, l’Iraq... i Camprodon. Antoni Guiral, comissari de les exposicions, destaca la inclusió d’alguns originals amb color manual de Jan, del qual es poden veure en l’últim apartat de la mostra treballs insòlits al marge de Superlópez, com una paròdia de Heidi, el còmic de Tadeu Jones i fins i tot una historieta eròtica.

Del rei dels còmics al boom

Per als devots del còmic clàssic, l’exposició d’aquesta edició serà Jack Kirby, the king of comic, dedicada al fundador de la mitologia superheroica de Marvel i un dels dibuixants amb un estil més dinàmic i espectacular del gènere. La mostra de 31 originals de Kirby -“semblen pocs, però és dificilíssim reunir-ne tants”, apunta Guiral- inclou alguns treballs dels inicis del dibuixant, fins i tot dels anys 50, i alguna tira de Sky Masters of the Space Force, però el gruix de l’exposició són làmines de clàssics com Los 4 Fantásticos, Thor, Iron Man i també de la saga El Cuarto Mundo que va realitzar per a DC. L’exposició arriba un any després del centenari de Kirby, però els seus fans no li tindran en compte davant la magnífica selecció d’originals de l’anomenat Rei dels Còmics.

L’altra gran mostra d’aquesta edició del Saló està dedicada a l’eclosió del còmic adult que es va produir a Catalunya i Espanya a finals dels 70 i els 80. “Si som on som és gràcies al boom d’aquella època”, afirma Guiral, resumint la importància d’un fenomen que en pocs anys va fer sortir el còmic del gueto infantil i juvenil i va obrir la historieta a temàtiques adultes i als corrents estètics europeus i nord-americans. Les revistes del boom del còmic (per a adults) s’estructuren al voltant de 53 dibuixants emblemàtics de l’època; de cadascun se n’exposen dos originals. “Els hem donat llibertat total per triar -explica Guiral-. Després hem hagut de localitzar on es va publicar cada pàgina, que no ha sigut una feina fàcil. Però el boom del còmic és tant mèrit dels autors com dels editors”.

En la selecció de la mostra hi ha tots els noms que no podien faltar: Max, Gallardo, Carlos Giménez, Pere Joan, Alfredo Pons, Nazario, Laura Pérez Vernetti, Martí Riera, Fernando de Felipe, Rubén Pellejero... Tots els dibuixants que van forjar-se un nom a les pàgines de revistes com Cairo, El Víbora, Makoki, Rambla, Cimoc o la que marca l’inici oficial del boom el 1977, Totem. “Era un panorama molt ric, cada revista tenia la seva personalitat i línia estètica, i hem intentat respectar aquesta diversitat”, diu Guiral.

Les mostres dels premiats

Com cada any, una bona part de les exposicions estarà dedicada als guanyadors dels premis de l’any passat. La del fanzín Paranoidland serà, esclar, a la zona de fanzins. La que ocuparà un lloc més destacat serà potser la del Gran Premi de l’any passat, Josep Maria Saurí, que toca tots els pals de l’autor: els seus treballs per a l’estranger, les historietes de sagues mitològiques com Odiseo, els còmics publicats a casa nostra -incloent-hi una biografia de Shakespeare dibuixada per Bruguera que va quedar inèdita- i storyboards fets per al cinema. La del guanyador a la millor obra nacional, Jamás tendré 20 años, supleix la falta d’originals del còmic (Jaime Martín fa anys que treballa en digital) i opta per mostrar el seu procés creatiu: de la creació dels personatges i l’esbós de la pàgina a l’escanejat i l’art final sobre la tablet. I la mostra sobre l’artista revelació de l’any passat, Javi Rey, posa un focus especial en Intemperie. Per acabar, la zona d’exposicions també acollirà un work in progress de l’artista Frank Pé, que al llarg dels quatre dies del Saló del Còmic dibuixarà un mural de 10 metres de llarg.

Els noms imprescindibles del Saló

Roy Thomas

El pare del Conan dels còmics és una institució del gènere superheroic: va ser la mà dreta de Stan Lee durant l’era daurada de Marvel i va crear personatges clàssics i la mítica Saga Kree-Skrull dels Venjadors.

Dave McKean

Les seves portades per a The Sandman van definir el look del còmic alternatiu dels anys 90. A més de fer realitat els somnis (i malsons) de Neil Gaiman, Dave McKean és també l’autor d’obres importants com Cages i la recent Black dog.

Kelly Sue DeConnick

DeConnick, una de les veus femenines (i feministes) més potents del còmic nord-americà, és responsable del popular rellançament de la Capitana Marvel. De Connick també firma els guions del western en clau mitològica Bella muerte, amb dibuixos de la gallega Emma Ríos. El seu treball més recent és la sèrie de ciència-ficció Bitch planet, publicada per Astiberri, una mena d’ Orange is the new black ambientada en una presó femenina espacial.

Ralf König

El dibuixant alemany més popular de les últimes dècades és l’autor d’ El condón asesino, Beach Boys i Huevos de toro. A Barcelona presentarà Pitopausia, nova entrega de les aventures de la parella formada pel Konrad i el Paul.

Comic Kids: un saló per als nens i nenes de cinc a dotze anys

La gran novetat d’aquest any del Saló del Còmic és la reformulació de la zona infantil. “No volem que sigui una zona per aparcar els nens, sinó un espai on puguin participar també les famílies”, afirma Antoni Guiral. Comic Kids, pensada per a nens i nenes de cinc a dotze anys, oferirà tallers de còmic pensats per a diferents edats, un espai preparat perquè la canalla es facin les seves xapes i un altre on es podran pintar la cara com el personatge que més els agradi.

Els 3.000 m 2 de Comic Kids inclouran exposicions com la que reuneix el concurs escolar del Saló del Còmic i la dels treballs de la Beca Carnet Jove. Però segurament la més especial és Descobreix el còmic amb el Carlos i la Marta, una mostra en forma d’historieta que ha fet Denis Roca, un nen de 12 anys que va debutar als sis amb el fanzín Los señores formas -recopilat per Edicions de Ponent el 2013- i que actualment treballa en una space opera. En la historieta creada per Roca expressament per al Saló, dos nens, la Marta i el Carlos, descobreixen que són dins d’una historieta i il·lustren el procés de creació d’un còmic.

Vittorio Giardino

El còmic italià estarà representat pel creador de les aclamades sagues de gènere negre protagonitzades per Max Fridman i Sam Pezzo. El 1983 va revisar a Little Ego el clàssic de Winsor McCay Little Nemo.