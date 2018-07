El festival TNT incorpora propostes musicals i s'expandeix més enllà de Terrassa

El Terrassa Noves Tendències (TNT) enfila l'onzena edició amb voluntat expansiva. El festival tindrà lloc enguany del 27 al 30 de setembre al centre de Terrassa però, per primera vegada, instal·larà algunes de les seves propostes al barri de La Maurina, a Matadepera i a Ullastrell. A més, en aquesta edició el TNT eixampla les seves disciplines i incorpora concerts a banda de les propostes d'arts escèniques. "Els espectacles híbrids són el futur, i nosaltres volem incloure la música amb naturalitat", explica el director del TNT, Pep Pla, que només ha posat una condició a aquestes noves propostes perquè puguin formar part del TNT: que siguin innovadores. Així, per Terrassa passaran artistes com el grup Za!, el duet Nuu, que oferirà un concert de música electrònica i Rodrigo Cuevas, que fusionarà la música tradicional amb bases electròniques.

El festival arrencarà amb un espectacle que també fusiona disciplines. 'Cold Blood', dels belgues Kiss & Cry, construirà una aventura escènica en forma de 'thriller' i representada només per les mans dels intèrprets. El TNT ha convidat la companyia xilena Paula Aros Gho amb l'obra de teatre participatiu 'Correo' i David Fernández i Maureen López, que des de Berlín portaran 'No future yes', una reflexió sobre cossos i màquines. En total, el festival ha programat 23 espectacles i 50 representacions en 16 espais de sala i 10 de carrer.

Les xarxes socials i l'educació, contra les cordes

Aquest any el TNT ha impulsat 10 coproduccions que es podran veure per primera vegada al festival. La companyia El pollo campero, comidas para llevar presentarà 'Parecer felices', una reflexió sobre com a través de les xarxes socials els individus construeixen vides paral·leles. També s'estrenarà al TNT 'Arma de construcción masiva', la nova producció de José y sus hermanas i Sílvia Ferrando (responsables de 'Los bancos regalan sandwicheras y chorizos'). El seu nou espectacle és "una reflexió sobre com l'educació ens situa al món i ens fa llegir la realitat d'una manera determinada", explica Ferrando.

De l'edició passada del festival n'han sortit dues noves creacions: 'Porn is on', un espectacle sobre la pornografia mainstream creat i protagonitzat per Marina Rodríguez, i 'A nation is born in me', en què Soren Evinson explora el plaer, el poder i l'exclusió dels grups. Tots dos seran aquest any a Terrassa, on també es podrà veure 'Charles, Alice and Me' de LaGunter. El TNT també manté propostes familiars sota el paraigua de TNTKids, que inclou muntatges com 'Hippos' de Zum Zum Teatre i 'Domo Baby' dels gallecs Kandengue Arts.

Per potenciar el seu impacte més enllà del centre de Terrassa, el festival impulsarà cada any un projecte en un barri del municipi. En aquesta ocasió ha posat el focus a La Maurina, on la formació La Señorita Blanco ha creat 'Una pequeña parte de este mundo'. Es tracta d'un muntatge comunitari elaborat a partir de les experiències de dones del barri, que han explicat i posat a escena vivències sobre el seu entorn i com relacionar-s'hi.