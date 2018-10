Les relacions desaforades i els amors de l'era d'internet tornen al Tantarantana

Tornen les emocions fortes al Teatre Tantarantana. El teatre barceloní recupera a partir de dimecres dos dels seus èxits de la temporada passada: 'Masticar hielo' i 'Hàbitat (doble penetració)'.

'Masticar hielo' és una interpretació lliure de l'obra 'Qui té por de Virginia Woolf' d'Edward Albee, dirigida per Marc Ribera. L'objectiu de Ribera és, com diu ell mateix, "generar incomoditat al públic" però, a la vegada, "no provocar l'espectador sinó commoure'l". El repartiment està format per Eric Balbàs, Maria Hernández, Mar Pawlowsky i Jordi Samper (companyia El Eje).

L'obra estarà en cartell del 31 d'octubre a l'11 de novembre. El gran públic potser la recordarà per la gran polèmica que va despertar el cartell de l'obra, que va ser censurat per Facebook perquè hi apareix un cul, i que la companyia no ha tingut cap dubte a l'hora de tornar a fer-lo servir.

En el cas d''Hàbitat (doble penetració)', produït per H.I.I.T i dirigit per Roger Torns, el procés de creació va ser molt singular: el director va submergir els actors en una sessió maratoniana d'escriptura automàtica sobre ells mateixos, i les històries s'entrecreuen les unes amb les altres al llarg d'una nit fins que els límits dels personatges –un 'youtuber' que anuncia el seu suïcidi en directe, una escriptora aïllada en un 'coworking', dues noies que es troben a través d'una aplicació de contactes i un noi que vol veure el suïcidi d'un famós en directe, entre d'altres– es difuminen. Tot i així, el tret que tots ells tenen en comú són les ganes d'exhibir-se. El repartiment està format per Diana Gómez, Georgina Latre, Maria Hernández, Jaume Viñas i Rafa Delacroix.

La funció va ser guanyadora de la Beca Despertalab 2018, un projecte que vol impulsar el teatre emergent i facilitar l'entrada a les xarxes professionals de difusió i exhibició artística. L'espectacle es podrà veure del 17 al 28 d'octubre.