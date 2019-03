Tatxo Benet amplia la seva col·lecció d'art censurat a Arco

260x366 L'obra 'Deletrix' de Joan Fontcuberta inclou algunes pàgines censurades per la Inquisició d'un exemplar d'Adagiorum Chiliades', d'Erasme de Rotterdam / JOAN FONTCUBERTA/GALERIA ÀNGELS BARCELONA L'obra 'Deletrix' de Joan Fontcuberta inclou algunes pàgines censurades per la Inquisició d'un exemplar d'Adagiorum Chiliades', d'Erasme de Rotterdam / JOAN FONTCUBERTA/GALERIA ÀNGELS BARCELONA

Després d'adquirir l'obra dels presos polítics de Santiago Sierra, Tatxo Benet segueix ampliant la seva col·lecció batejada com 'Censored' a la fira Arco: enguany ha comprat dues peces, de Joan Fontcuberta i María Evelia Marmolejo. Les noves adquisicions del soci de Mediapro coincideixen amb l'exposició de 'Presos polítics a l'Espanya contemporània' al Museu Zapadores, a Fuencarral, coincidint amb la nova edició de la fira.

L'obra de María Evelia Marmolejo estava a la venda precisament a la galeria on hi ha el 'Ninot' del rei Felip VI, la italiana Prometeo di Ida Pisani. María Evelia Marmolejo està considerada com una de les més radicals entre les dones artistes llatinoamericanes: 'Amèrica' documenta una 'performance' que va fer a la plaça Colón de Madrid el 12 d’octubre del 1985, i per la qual va ser arrestada durant unes hores. En les imatges es veu l’artista amb una bandera negra en senyal de dol pels indígenes morts. També va repartir entre el públic trossos d’un mirall que havia trencat prèviament, com a símbol dels miralls que van ser portats a Amèrica durant la conquesta, i amb la sang dels talls que s’havia fet va escriure la paraula 'Amèrica' a la base del monument a Colom.

651x366 Vista de la sèrie 'Amèrica' de María Evelia Marmolejo / PROMETEO GALLERY Vista de la sèrie 'Amèrica' de María Evelia Marmolejo / PROMETEO GALLERY

Tatxo Benet ha adquirit a la galeria Àngels Barcelona la sèrie completa del projecte 'Deletrix' de Joan Fontcuberta, formada per 38 imatges i una publicació amb totes elles i textos d'autors com Salman Rushdie. L'obra es remunten a una troballa fortuïta en una biblioteca històrica de la Universitat de Salamanca, on Fontcuberta va obtenir el permís per fotografiar llibres censurats. L'artista va exposar algunes d'aquestes peces a l'Arts Santa Mònica i denunciava que la censura és "dolorosa" i actualment el món digital ha sofisticat la manera per impedir l'accés als continguts que es volen censurar. En aquesta mateixa línia, Fontcuberta va fer servir una de les obres per a un cartell per al Pen Club amb motiu del Dia de l'Escriptor Empresonat.

Segons fonts de la galeria 'Deletrix' tindrà una funció "molt important" dins la col·lecció 'Censored' perquè els llibres van ser censurats durant la Inquisició i representen un dels primers exemples de censura. A més, Fontcuberta va jugar amb el caràcter plàstic de les guixades i els talls que va trobar en els llibres i les seves peces recorden obres d'artistes com "Antoni Tàpies i Jackson Pollock".

Entre les obres de la col·lecció 'Censored' hi ha la polèmica instal·lació amb el rei Joan Carles I, de la canadenca Ines Doujak, que va provocar un terrabastall al Macba i el cotxe amb imatgeria franquista de Núria Güell i Levi Orta que va topar amb la censura de l'Ajuntament de Figueres.