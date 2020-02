El Teatro de la Zarzuela suspèn les actuacions de Plácido Domingo

Espanya ha cancel·lat el primer concert de Plácido Domingo després que el cantant assumís la seva responsabilitat en els casos d’assetjament sexual i abús de poder denunciats per una vintena de dones als Estats Units. L’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), que depèn del ministeri de Cultura espanyol, ha cancel·lat la participació de Domingo en les actuacions que estaven previstes al Teatro de la Zarzuela els dies 14 i 15 de maig. La cancel·lació, segons l’Inaem, es produeix per "solidaritat amb les dones afectades" i després que Domingo assumís "plena responsabilitat de les seves accions". El tenor havia d’actuar en el mateix escenari on va debutar, a Madrid, ara fa 50 anys. Havia d’interpretar el paper de Vidal Hernando a Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba i, l'endemà, havia de dirigir la funció d’aquesta sarsuela. Fins ara, cap institució espanyola havia cancel·lat cap concert.

De fet, Domingo havia continuat actuant als escenaris europeus i espanyols després que el passat agost saltés als mitjans de comunicació la denúncia d'algunes de les seves víctimes. El tenor no només havia continuat actuant sinó que va ser ovacionat pel públic al Festival de Salzburg –el 25 d'agost–, a l'Òpera de Zuric, al Palau de les Arts de València, a la Scala de Milà i a la Staatsoper de Berlín. En canvi, als escenaris dels Estats Units les seves actuacions van ser cancel·lades poc després que es fes pública la denúncia.

El tenor va assumir la seva responsabilitat ahir dimecres, el mateix dia que es va fer pública la investigació de l'AGMA, el sindicat que representa els artistes musicals dels Estats Units. Segons aquesta investigació, Domingo va tenir “un comportament inapropiat” al llarg de la seva carrera que “va des de coquetejos fins a insinuacions sexuals dins i fora del lloc de feina”. Entre el setembre i el desembre passat, els advocats contractats pel sindicat van entrevistar 55 persones. D’aquestes, 27 van dir que havien experimentat o presenciat un comportament sexualment inapropiat per part de l’artista entre els anys 90 i el 2000, mentre que 12 van assegurar que eren conscients de la seva reputació i que les companyies en tenien constància.

Plácido Domingo demana perdó i accepta "tota la responsabilitat" de les acusacions d'assetjament sexual

Les institucions nord-americanes van reaccionar ràpidament l'agost passat i van cancel·lar actuacions i el van convidar a abandonar, per exemple, el càrrec c om a director de l'Òpera de Los Angeles. En canvi, en aquell moment el Teatro Real de Madrid va fer públic un comunicat en què confirmava l’actuació de Domingo i reiterava la seva admiració i reconeixement al tenor. El teatre líric espanyol assegurava: "Les acusacions que es fan sobre aquest tipus de comportament, degut a les conseqüències que tenen, han d’estar fonamentades i provades en les instàncies que corresponen". Properament, el XXXII Festival Internacional de Música i Dansa Ciudad de Úbeda decidirà si continua en peu el concert inaugural que Domingo hi havia de fer el 3 de maig. També el Palau de les Arts de València debatrà demà dijous si continua comptant amb la col·laboració del cantant.