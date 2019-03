‘The bisexual’: una sèrie ‘queer’ sobre la desubicació emocional

“Però, ¿de debò existeix algú que sigui bisexual?”, pregunta escèptica una de les amigues de la Leila en una conversa sobre el tema. Per a la colla de col·legues lesbianes protagonistes d’aquesta sèrie, una bi és una turista del sexe, una persona gai o hetero que s’endinsa de forma temporal en l’altre territori per tornar a casa quan s’acaba la diversió. La Leila, tanmateix, descobreix que podria ser bisexual quan talla amb la seva parella de fa 10 anys, la Sandie, i manté una aventura prou satisfactòria amb un amic d’en Gabe, el seu company de pis. Per a la protagonista no és fàcil explicar a les seves companyes que s’ha ficat al llit amb un home.

Els primers episodis de The bisexual, la sèrie de Desiree Akhavan que estrena Filmin, exploren les dificultats per afirmar-se com a bisexual en la societat contemporània. Per a les dones lesbianes de la generació de la Sandie, que van créixer als vuitanta, la lluita per la igualtat va ser prou dura per prendre’s com una mena de traïció el fet que la Leila comenci a ficar-se al llit amb homes. En canvi, la xicota d’en Gabe, que com totes les noies en la vintena creu ser queer d’alguna manera, pensa que la Leila en fa un gra massa pel fet de no explicar-ho.

Directora, protagonista i cocreadora amb Rowan Riley de la sèrie, Desiree Akhavan és una de les figures més destacables del nou cinema i televisió queer. Va debutar a la gran pantalla amb Appropriate behaviour (2014), una pel·lícula indie de tocs autobiogràfics en què també encarnava una noia bisexual, allà amb dubtes per dir-ho a la seva família d’origen iranià. I està a punt d’estrenar al nostre país el seu segon llarg, The miseducation of Cameron Post, film inaugural de la recent edició del festival Americana que s’endinsa en un tenebrós centre evangèlic de reeducació per a joves homosexuals als Estats Units dels anys noranta. Amb The bisexual, Akhavan connecta amb aquesta fornada de dones creadores que, com Lena Dunham, Issa Rae i Phoebe Waller-Bridge, entre d’altres, està renovant des de l’autoficció la comèdia televisiva, tot incidint en una representació del sexe més frontal, realista, diversa i desdramatitzada, i amb un humor no sempre complaent però tampoc totalment cínic.

La colla de col·legues protagonistes de The bisexual citen The L word en més d’una escena i així fan palès fins a quin punt aquest títol de Showtime va ser pioner a l’hora de plantejar una sèrie des d’un imaginari lèsbic inèdit, una perspectiva que s’ha repetit molt menys del que sembla a la ficció televisiva. De fet, Akhavan ha rodat The bisexual a la Gran Bretanya perquè no trobava prou finançament als Estats Units per tirar-la endavant. Des d’una clara postura queer, la sèrie evita identificacions fixes també pel que fa a la bisexualitat, i mostra la diversitat sobretot generacional en les experiències LGTBI+.

Akhavan s’envolta de molt bons personatges secundaris, sobretot el company de pis, en Gabe (Brian Gleeson), l’home blanc hetero que aquí és minoria i permet trencar també algun tòpic en aquest aspecte, i la Deniz (Saskia Chana), l’amiga de tota la vida que treballa al supermercat de la família i no ha sortit de l’armari davant els seus pares. The bisexual també es confirma així com una molt bona comèdia dramàtica sobre la desubicació emocional que caracteritza la generació de la trentena llarga.

Desiree Akhavan i Rowan Riley per a Hulu i Channel 4. En emissió a Filmin