'Tierra firme', de Carlos Marques-Marcet, guanya el premi Sant Jordi de cinema

'Tierra firme', la segona pel·lícula de Carlos Marqués-Marcet, ha estat distingida aquest dilluns com a millor pel·lícula dels premis Sant Jordi de Cinematografia que organitza RNE. En l'apartat de millor òpera prima espanyola, la guanyadora ha sigut 'Estiu 1993', el debut de Carla Simón. El premi no està dotat econòmicament i es lliurarà en una cerimònia que se celebrarà a Barcelona el pròxim 23 d'abril, Diada de Sant Jordi.

La guanyadora en la categoria de millor pel·lícula estrangera ha estat el documental 'Lumière! Comienza la aventura', de Thierry Frémaux, que passa revista a la pionera producció cinematogràfica dels germans Lumière, inventors del cinema. Els intèrprets espanyols premiats han sigut David Verdaguer, que actua a 'Tierra firme' i 'Estiu 1993' i Núria Prims, que és una de les protagonistes de d''Incerta glòria'. Pel que fa als intèrprets estrangers, els premiats han estat Kate Winslet per 'Wonder Wheel' i James Franco per 'The disaster artist'.



Una vintena de periodistes i crítics dels mitjans de comunicació de Catalunya han exercit de jurat per escollir les pel·lícules i els actors de les diferents categories de la 62 edició dels premis, els més antics en el seu gènere a Espanya.