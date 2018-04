Tres escriptors abandonen indignats l'Acadèmia Sueca per un escàndol d'abusos sexuals

Els escriptors Klas Östergren, Kjell Espmark i Peter Englund han anunciat que abandonen l'Acadèmia Sueca per un escàndol de suposats abusos sexuals i filtracions que afecten una persona estretament vinculada a la institució que cada any atorga el Nobel de literatura. "L'Acadèmia té des de fa temps problemes seriosos i ara intenta resoldre'ls anteposant obscures consideracions a les seves normes, i això implica trair els seus fundadors i protectors, i el seu deure de representar el talent i el bon gust", diu Östergren en un comunicat que ha enviat al diari 'Svenska Dagbladet".

Minuts després que es fes públic aquest comunicat, el poeta Kjell Espmark anunciava que també abandonava l'Acadèmia Sueca a través d'un altre comunicat enviat al diari 'Daganes Nyheter'. Els seus arguments eren similars als d'Östergren. "La integritat és el nervi central de l'Acadèmia. Si les veus centrals avantposen l'amistat i altres motius no pertinents a la seva responsabilitat de garantir la integritat de la institució, ja no puc participar-hi" diu Espmark.

Les filtracions

Englund, que va ser secretari de la institució entre 2009 i 2015, destaca que les mesures adoptades per la seva successora en el càrrec, Sara Danius, són "injustificades i injustes": "S'han pres decisions en les quals no crec i no puc defensar, i per això he decidit no participar més en el treball de l'Acadèmia".

Cap d'ells ha volgut revelar, però, qui és l'autor dels suposats abusos sexuals. A finals de novembre, quan va esclatar la campanya #Metoo, 18 dones van destapar de manera anònima al diari 'Dagens Nyheter' les suposades vexacions i abusos comesos per una personalitat cultural vinculada a la institució. Alguns d'aquestes abusos s'haurien produït en algunes de les sales de l'Acadèmia Sueca. Més tard es va saber que l'acusat era Jean-Claude Arnault, un dramaturg francès que viu a Suècia des de fa dècades i que és membre de l'Acadèmia. Arnault també estaria el darrere de les filtracions d'alguns dels guanyadors del Nobel que s'han produït en els últims anys.

Quan va esclatar l'escàndol, l'Acadèmia va contractar una firma externa per fer un informe del cas mentre algunes de les dones denunciaven els abusos als tribunals i la fiscalia obria una investigació. Amb la baixa dels tres acadèmics, només 13 dels 18 seients de la institució estan ocupats. Kerstin Ekman i Lotta Lotass van abandonar l'Acadèmia Sueca fa anys.