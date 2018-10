El Vaticà garanteix al govern espanyol que no s'oposarà a l'exhumació de Franco

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i el secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, “han coincidit en la necessitat de buscar una solució i seguir mantenint el diàleg” sobre l’enterrament de les restes de Franco a la catedral de La Almudena un cop surtin del Valle de los Caídos, segons un comunicat del govern espanyol fruit de la reunió que tots dos han mantingut al Vaticà. L’executiu espanyol vol dur a terme l’exhumació aviat, però no veu amb bons ulls que les restes vagin a La Almudena, al centre de Madrid, on la família Franco té una cripta. Calvo, que ha buscat un acostament amb el Vaticà sobre aquesta qüestió, també ha abordat amb Parolin qüestions com el règim fiscal de l’Església a l’Estat, i l’ha informat sobre el procés de revisió dels béns immatriculats per l’Església.

Segons el comunicat que ha fet públic la Moncloa, durant la reunió Parolin “ha garantit a la vicepresidenta del govern que no s’oposarà a l’exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos”, i “respecte a la inhumació, tots dos han coincidit en la necessitat de buscar una solució i seguir mantenint el diàleg”. En aquest sentit, segons el comunicat, el govern espanyol “ha agraït a la Santa Seu la comunicació cordial i fluida que s’està mantenint amb el cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osora, i amb el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. A més, segons el govern espanyol, durant la reunió l’Església ha traslladat al govern la seva preocupació per donar justícia a les víctimes d’abusos i prevenir aquests fets en el futur”. L’executiu espanyol ha informat Parolin de les modificacions del Codi Penal per aconseguir que els delictes no prescriguin.