‘Viva la vulva’ guanya el Grand Prix dels ADCE

Un reguitzell de metàfores imaginatives sobre la vagina, com ara unes magdalenes coronades amb vulves de totes mides i formes que s’obren i es tanquen, o bé aliments com les ostres que bateguen, integren l’espot televisiu Viva la vulva (en castellà), que ha ideat l’agència britànica AMV BBDO per a la marca sueca de compreses Essity Bodyform/Libresse, i que ha estat distingit amb el Grand Prix de l’ADCE Awards 2019.

La peça busca enfortir una cultura més oberta en què les dones puguin sentir-se orgulloses del que tenen sense creure que els seus genitals hagin de tenir una aparença determinada. “Una cançó d’amor a una part de les dones que no ha rebut suficient amor”, destaquen els creatius de la campanya. La campanya precisament ha causat un gran escàndol a França, on el Consell Superior de l’Audiovisual del país (CSA), que regula la publicitat, va rebre més de mil queixes sobre l’anunci. Una de les imatges més controvertides ha sigut la d’una compresa tacada de sang.

Aquest guardó de prestigi internacional està convocat anualment per l’Art Directors Club of Europe (ADCE). El jurat s’integra per seixanta reconeguts creatius de 21 països que es van reunir el 7 de novembre al Disseny Hub Barcelona per deliberar, en el marc de la sisena edició de l’European Creativity Festival. En aquesta edició s’han presentat fins a 780 treballs de 25 països europeus i s’han atorgat 27 ors, 45plates i 103 nominacions.

The land of free press, de TBWA/Helsinki per a Helsingin Sanomat, ha guanyat el primer ADCE European Star, una nova categoria que premia idees amb valors europeus, com ara la diversitat, la inclusió i la protecció del medi ambient. The land of free press la va posar en marxa el diari més gran de Finlàndia, el Helsingin Sanomat, que, aprofitant una visita conjunta de Donald Trump i Vladímir Putin a la capital finesa, va llançar una campanya de publicitat exterior que posava en valor la llibertat de premsa, de manera que quan tots dos presidents van recórrer l’autopista camí del centre de la ciutat van veure unes tanques publicitàries que cridaven inevitablement la seva atenció.

Pel que fa als concursants espanyols, ha guanyat un or en la categoria Film&Radio l’agència Sra.Rushmore per la campanya Hope per al comitè internacional de la Creu Roja. L’agència China també ha aconseguit un or amb el seu treball Hands en la categoria Graphic Design per a les cerveses Alhambra i McCann, i un altre or en New Use of Media amb la seva campanya Fresh prints per a la cadena de supermercats Aldi. El conjunt dels treballs guanyadors formaran part de l’ Anuari ADCE 2019 i recorreran Europa en una exposició itinerant.