'Vosotros sois mi película': de com es va gestar l'afer Wismichu

Direcció: Carlo Padial. Guió: Carlo Padial i Carlos de Diego. 98 minuts. Espanya (2019). Documental.

L'enrenou al voltant de l'estrena de 'Bocadillo' de Wismichu al Festival de Sitges es va justificar per la inclusió de tot aquell muntatge en un “film de debò”. Ara s'estrena el títol en qüestió, el nou projecte de Carlo Padial després d' 'Algo muy gordo'. En primera instància, 'Vosotros sois mi película' funciona com un 'making of' d'aquella projecció on, a partir de desvelar les estratègies pròpies del fals documental utilitzades per vendre 'Bocadillo', es voldria posar en evidència l'actitud d'una indústria del cinema que va com boja per capitalitzar l'èxit dels 'youtubers' alhora que els contempla amb cert paternalisme. El discurs en aquest sentit no va gaire més enllà i evita burxar en les nafres obertes.

El film tampoc s'endinsa en la contradicció que suposa que un 'youtuber' que es considera menystingut a causa del mitjà on treballa s'escudi rere el discurs de la credulitat dels usuaris d'internet. La suposada voluntat denunciadora sempre li ha anat una mica gran a l'afer Wismichu. 'Vosotros sois mi película', en canvi, resulta prou atractiva com a retrat inèdit de la naturalesa presentista dels 'youtubers', incapaços de projectar-se en un futur que encara no ha viscut cap d'ells. I brilla sobretot quan Padial, amb la col·laboració del seu còmplice Carlos de Diego, ho porta tot plegat al seu territori, el de la comèdia que contempla des de l'estupor l'absurd tarannà de la societat digital.