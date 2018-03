Un jutjat investigarà Willy Toledo per haver insultat Déu i la Verge Maria

El jutjat d'instrucció número 11 de Madrid ha obert diligències contra l'actor Willy Toledo per haver insultat Déu i la Verge Maria en uns comentaris escrits a Facebok en què criticava l'obertura del judici oral contra tres dones per la "processó del cony insubmís" de Sevilla, que mostrava una gran vagina. La fiscalia ha presentat una denúncia per un delicte contra els sentiments religiosos. El procediment s'ha iniciat per una denúncia formulada al juliol per l'Associació d'Advocats Cristians, que ja ha sol·licitat personar-se en la causa.

Toledo va escriure el missatge el 5 de juliol. En l'escrit titllava d'"energúmena" la titular del jutjat d'instrucció 10 de Sevilla per haver obert judici oral contra tres dones acusades d'un presumpte delicte contra els sentiments religiosos per haver realitzat la processó d'una gran vagina pel centre de la capital andalusa l'1 de maig del 2014. "Jo em cago en Déu i em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i la virginitat de la Verge Maria -va dir l'actor al seu Facebook-. Aquest país és d'una vergonya insuportable. No puc més de fàstic. Aneu a la merda. Visca el cony insubmís". A més, l'actor va titllar de "repressió" la fiança de 3.600 euros acordada per la jutge.