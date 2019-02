Woody Allen tornarà a rodar a Espanya

Woody Allen prepara una pel·lícula que es rodarà a Espanya aquest estiu. Segons fons d'Europa Press, el projecte està en la fase de recerca de localitzacions i es filmarà els mesos de juliol i agost. Un dels escenaris possibles seria la ciutat de Sant Sebastià. Entre els productors de la pel·lícula hi ha Mediapro, que ja va portar a l'estat espanyol un rodatge d'Allen, el de 'Vicky Cristina Barcelona'.

La pel·lícula representaria el retorn a l'activitat de Woody Allen, que va veure interromput el seu ritme d'una pel·lícula anual quan Amazon va cancel·lar l'estrena d''A rainy day in New York' arran de la polèmica per les acusacions de la filla del cineasta, Dylan Farrow. Avui dia la pel·lícula continua inèdita i sense data d'estrena. Arran d'aquests problemes el cineasta es va agafar un any sabàtic, el primer des del 1981.

Abans del rodatge de la seva nova pel·lícula, Woody Allen també passarà per Espanya amb la gira de la seva banda de jazz, The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, que actuarà a Barcelona el 18 de juny al Festival Jardins de Pedralbes.