Xavier Mas Craviotto guanya el premi Documenta 2018 amb 22 anys

'La mort lenta', de Xavier Mas Craviotto (Navàs, 1996), és la novel·la guanyadora del premi Documenta 2018, que atorguen a autors de menys de 35 anys la llibreria Documenta i el L'Altra Editorial, que publicarà l'obra el primer trimestre del 2019. El llibre narra la vida de dos germans orfes de pare i mare en un barri de Barcelona i retrata "amb una celebrable profunditat d'ànima" el final de la primera joventut.

El jurat ha decidit atorgar-li el premi a aquest jove autor, de 22 anys, "per la construcció i la versemblança de la història, per la voluntat de risc tant a nivell de trama com d'estructura, que van endavant i endarrere, per uns recursos estilístics i lingüístics remarcables i un joc constant amb l'ambigüitat dels personatges, com es relacionen i les decisions que prenen". El jurat destaca també la construcció dels personatges i els seus diàlegs. "El resultat és una novel·la que combina de meravella l'ambició literària i una història potent, que estira fantàsticament bé el fil de la lectura i salta del passat al present sense no perdre mai el ritme".

Xavier Mas Craviotto és estudiant de filologia catalana a la UB i havia guanyat alguns premis literaris de relats i poesia des de l'adolescència, com el Premi Gabriel Ferrater d’Òmnium Cultural Baix Camp amb el poemari 'Phosphorus i Hesperus'. El jurat del premi Documenta, format per Laura Fernández, Marina Espasa, Pau Vidal, Èric del Arco i Eugènia Broggi, també ha destacat "la sorprenent joventut no només del guanyador sinó de molts dels altres participants, especialment la d'una concursant de disset anys". Abans de Mas Craviotto havien guanyat el premi Irene Solà, Jordi Amor, Alícia Kopf i Jordi Nopca.