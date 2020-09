El Govern aprova ampliar al 70% els aforaments dels teatres i els cinemes

El sector del teatre i del cinema veu avui complir una de les demandes més aclamades els últims mesos. La Generalitat ha aprovat que les sales de teatre i de cinema puguin obrir al 70% de l'aforament sempre i quan no se superi el miler d'assistents. Si una sala vol obrir al 50% també ho podrà fer però no podrà acollir més de 500 espectadors. Els nous plans sectorials de represa, que ha autoritzat el Procicat, s'aplicaran a partir d'aquest dimarts a Barcelona i 15 ciutats de l'àrea metropolitana, on les activitats estaven més restringides per l'augment de casos de coronavirus.

La nova mesura permet reduir la distància física entre els espectadors sempre i quan es compleixin una sèrie de condicions. La mascareta serà obligatòria, el públic haurà d'estar assegut, els grups de contacte habitual hauran d'estar separats per un metre i mig i caldrà controlar les entrades i sortides. Les butaques hauran d'estar preassignades, evitar les pauses durant la funció i els artistes no podran interaccionar físicament amb el públic.

Si els cinemes i teatres permeten el consum de begudes o aliments durant la pel·lícula o funció, caldrà que els espectadors estiguin separats per 1,5 metres de distància. Els espectacles d'arts de carrer o a l'aire lliure queden permesos sempre i quan siguin estàtics. El Procicat no autoritza, ara per ara, aquelles propostes en què el públic i els artistes es mouen al mateix moment. Així mateix, la Generalitat ha demanat al sector cultural que s'extremin els controls a les zones comunes dels equipaments per evitar aglomeracions.

Les noves mesures s'aplicaran a Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Gavà i Castelldefels. El Procicat ha prorrogat 15 dies més les restriccions a Granollers, Les Franqueses del Vallès i Canovelles, però en aquests tres municipis s'aplicarà l'ampliació del 50% al 70% dels aforaments a equipaments culturals.