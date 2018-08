Un festival alternatiu per pal·liar la poca presència de Catalunya a Visa pour l’Image

La programació d’enguany del 30è Visa pour l’Image, la cita de fotoperiodisme més prestigiosa a escala mundial, farà d’altaveu de la crisi dels rohingya a Birmània, reflectirà el viatge fins a França d’un refugiat afganès i donarà llum a les pràctiques agrícoles a gran escala, entre altres reportatges. Però al festival no hi haurà cap gran exposició dedicada al conflicte català. La decisió ja es podia intuir al maig, quan el director de Visa pour l’Image, Jean-François Leroy, va dir durant una roda de premsa que no tenia previst exposar instantànies sobre els esdeveniments polítics catalans dels últims anys. “No he vist res d’interessant tret de les imatges de les manifestacions. I 40 fotografies de banderes no fan una exposició”, va afirmar aleshores Leroy.

Les seves paraules no van complaure el partit catalanista francès Sí al País Català, una formació creada el 2016 provinent de l’antiga CDC a la Catalunya Nord. Per fer front al que consideren “un rebuig a incloure l’actualitat catalana a Visa pour l’Image”, el partit ha posat en marxa una contraproposta: un festival alternatiu batejat com a Vasi pour l’Image. La iniciativa neix arran de “l’actitud de menyspreu del director de Visa pour l’Image cap al conflicte català”, explica el coordinador de Sí al País Català, Jordi Vera, que lamenta “la visió cosmopolita” i “la por de parlar de temes locals” del festival francès. Com a resposta a aquesta situació i dins el que ells anomenen “un festival off ”, la formació política ha organitzat l’exposició La revolta de les urnes,de Dolors Gibert i Carles B. Gorbs. És una mostra amb una seixantena de fotografies, plafons explicatius i material audiovisual que es podrà veure del 30 d’agost al 8 de setembre al Palau Mailly de Perpinyà. “Volem explicar tot el que ha passat a Catalunya i aquesta exposició és una bona manera de fer-ho, perquè inclou imatges de fets polítics que hi ha hagut des del 2010 fins a l’actualitat”, afirma Vera. El coordinador del partit Sí al País Català -que no és una formació independentista- ha assegurat que amb l’exposició volen denunciar “la pèrdua de llibertats i la hipocresia de l’Estat francès, que al preàmbul de la Constitució preveu el dret dels pobles a l’autodeterminació però que després no el reconeix en el cas de Catalunya”. A banda de l’exposició, Vasi pour l’Image inclourà activitats al voltant dels fets catalans. “Creiem que cal fer pedagogia sobre aquesta qüestió i ensenyar que la reivindicació catalana no és ni extremista ni radical -diu Vera-. És una informació que falta a l’exterior”. Les imatges exposades formen part d’un fons fotogràfic de Gibert i Gorbs que inclou més de 80.000 fotografies fetes els últims nou anys de manifestacions, actes polítics, comicis electorals i concentracions davant de les presons on hi ha els presos polítics. Després de passar per Perpinyà, La revolta de les urnes també es podrà veure a les ciutats belgues de Brussel·les i Lieja, i la intenció dels autors és que segueixi viatjant. “L’exposició està pensada per portar les fotos a l’estranger i ensenyar a la resta del món què ha passat a Catalunya”, explica Gibert.

Des de fa quatre anys, la fotògrafa presenta les seves instantànies sobre la política catalana a Visa pour l’Image amb l’objectiu que formin part de la programació. Aquest any també ho va fer i no va rebre resposta del festival. En paral·lel, els responsables del festival alternatiu també van demanar una reunió amb el director de Visa Pour l’Image per parlar de la presència de Catalunya a la cita i Leroy va refusar-la. Vera insisteix que la seva iniciativa “parteix de la idea d’inclusió” i que estan oberts a col·laborar amb el festival si els responsables hi estan interessats. “No tenim vocació marginal ni estem en contra de Visa Pour l’Image”, precisa Vera. El partit convidarà la consellera de Cultura, Laura Borràs, a la inauguració de l’exposició i treballa perquè Carles Puigdemont també hi intervingui a través d’internet. “No li recomanem que vingui a França, no seria prudent”, diu Vera.

Una xerrada sobre Catalunya

El conflicte català no serà del tot absent a l’edició d’enguany de Visa Pour l’Image. Si bé no forma part de les exposicions del festival, sí que apareixerà en algunes de les projeccions nocturnes de la cita, en què es mostra un recull d’imatges dels esdeveniments d’actualitat més rellevants d’arreu del món. Així mateix, el 4 de setembre tindrà lloc una taula rodona sobre el tractament mediàtic de l’1-O amb periodistes catalans, espanyols i francesos que estarà moderada per l’advocat Pierre Beque. A més, dins la recopilació que el festival fa cada any de les millors imatges publicades a la premsa internacional s’hi inclouen dos treballs de fotògrafs catalans: un de Cristóbal Castro (del digital El Món Terrassa ) i un de Ferran Nadeu (d’ El Periódico ).