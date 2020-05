Antonio Banderas: "Em sorprèn que el futbol pugui tornar a entrenar-se de manera pràcticament normal i que els actors no"

El coronavirus va estroncar a principis de març l'estada del musical A chorus line al Teatre Tívoli de Barcelona i, des d'aleshores, la companyia dirigida per Antonio Banderas (Màlaga, 1960) està aturada. Com gran part del sector de les arts escèniques, Banderas està fent mans i mànigues per poder reprendre l'activitat, tot i que no és especialment optimista pel que fa als pròxims mesos. "De totes les arts, el teatre és el que més ha patit i patirà. El cinema i les sèries tenen les seves plataformes de difusió, a diferència de les arts en viu", ha explicat l'actor i director aquest dijous en una conversa amb la presentadora de televisió Remedios Cervantes impulsada per CaixaBank. A chorus line tenia encara algunes funcions pendents a Barcelona i després havia de viatjar a Bilbao. "Som una companyia de 90 persones que han quedat a l'atur. I el retorn als escenaris serà complicat", lamenta Banderas.

Durant el confinament, que està vivint a la seva casa de Màlaga, l'artista s'ha dedicat a gestionar la situació de la companyia però també ha aprofitat per descansar. "Després de dècades sense ni una setmana de vacances, aquesta aturada ha sigut un redescobriment. M'ha servit per repensar-me", diu Banderas. Crític amb els protocols establerts pel ministeri de Sanitat, el director demana que s'apliqui "més la raó", sobretot pel que fa al sector de les arts escèniques. "Em sorprèn que el futbol pugui tornar a entrenar-se de manera pràcticament normal i que els actors no, que ens diguin que no podem treballar si no és separats a un metre de distància. El teatre encara no té una reglamentació pròpia, estem esperant", ha reclamat al ministeri de Cultura. Banderas també ha equiparat la situació de la seva companyia amb la dels esportistes d'elit perquè "necessiten entrenar-se tres setmanes abans, com a mínim, de poder tornar a representar l'espectacle i no es pot reunir l'equip d'un dia per l'altre", ha subratllat.

Malgrat que la crisi sanitària els impedeix tornar als escenaris, els intèrprets han seguit treballant. "Cada dia exerciten una hora i mitja. És una pallissa, però és molt necessari, perquè des del punt de vista físic A chorus line és molt exigent", ha destacat Banderas, que ha recordat que l'escenografia del musical és una caixa negra amb un mirall al fons, de manera que "no hi ha cap lloc on amagar-se, sempre han d'estar al 100%". L'equip està en contacte cada dia a través de videoconferències amb l'esperança, segons el director, "que aviat es doni la conjuntura per tornar a assajar".

"No és una guerra, és una pandèmia"

Mentrestant, Banderas ha estat alimentant altres projectes del Teatre Soho CaixaBank. L'artista ha fitxat la periodista María Casado perquè dirigeixi la productora audiovisual del teatre, un projecte que "ja estava previst però que el coronavirus ha accelerat". La iniciativa pren encara més sentit tenint en compte que Banderas no té clar el retorn als teatres. "Hem de pensar que la gent potser tindrà por, hi haurà psicosi. És molt complicat. Què fem, monòlegs? ¿Obres amb dos personatges només?", es pregunta el director, que rebutja ferventment tota la gent que parla del coronavirus "com si fos una guerra i no una pandèmia".

Just fa un any Banderas alçava amb entusiasme i gratitud el premi a millor actor que li va atorgar el Festival de Canes pel seu treball a Dolor y gloria. Mirant enrere, l'actor reconeix que aquests últims 12 mesos "han sigut molt durs i, alhora, molt feliços". Quan Remedios Cervantes li pregunta com faria una pel·lícula sobre el coronavirus, és taxatiu. "No vull fer una ficció sobre el que està passant, vull tornar a treballar", afirma Banderas, que aprofita la xerrada per expressar un desig. "El final de la pel·lícula ja el sabem, hi ha la mort, i contra això no podem lluitar. Per això hem de viure cada segon com si fos l’últim. Ara és l'hora de reconstruir-nos com a societat", conclou.