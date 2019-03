Com pots aprofitar el Dia Mundial del Teatre?

El Dia Mundial del Teatre se celebra el 27 de març des de l'any 1962, quan l'Institut Internacional del Teatre (ITI) va instaurar la data. El motiu és que era el dia en què s'obria la temporada del Festival del Teatre de les Nacions a París, organitzat per l'ITI i la Unesco i amb la participació d'uns quants països. L'Institut Internacional del Teatre, al seu torn, va néixer el 1948 com una de les respostes al final de la Segona Guerra Mundial, com una manera per crear vincles entre els països més enllà dels estats i per promoure l'intercanvi, la participació popular en les arts escèniques i l'ús del teatre com a eina de pau i d'entesa. Va ser impulsat pel director de la Unesco i el dramaturg JB Priestly.

Discursos

Un dels actes més significatius és el discurs internacional que encarreguen a una personalitat. Enguany és el cubà Carlos Celdrán. El primer discurs va ser escrit per Jean Cocteau. A Barcelona, el discurs internacional el llegirà Anna Güell a les 13 h a la Fnac. El discurs català, que encarreguen conjuntament l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, la Federació de Grups Amateurs de Teatre i la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya, s'ha encarregat al clown Guillem Albà, que també el llegirà a la Fnac a les 13 h (es pot llegir aquí).

Descomptes

La majoria de teatres s'apunten als descomptes més generosos. El Teatre Lliure fa una oferta especial per a quatre de les seves pròximes obres, per només 12 euros. Es poden adquirir dues entrades a aquest preu fins aquest dimecres a les 12 de la nit. A la Sala Beckett conviden a veure el seu espectacle de la sala de baix, 'Andrea Pixelada', a meitat de preu. Als teatres de Focus la promoció és dispar, però per exemple anar a veure 'Federico García' pot costar només 15 euros. Cal consultar la web de cada teatre.

Activitats

Entre les activitats programades hi ha jornades de portes obertes en diversos teatres catalans perquè el públic pugui visitar-ne els racons menys coneguts. Enguany hi participen La Puntual, Biblioteca de Catalunya, Sala Barts, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, La Villarroel, Teatre Condal, Teatre Poliorama, Teatre Romea, Teatre Tantarantana i Teatre Victòria.

També hi haurà lectures dramatitzades a l'auditori de la Fnac-El Triangle. L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) organitza les lectures de tres minirelats de Josep Maria Miró, Lluïsa Cunillé i Victoria Szpunberg (a les 11, 12, 13 i 18, 19 i 20 h), a banda de la lectura del manifest de l’AADPC del Dia Mundial del Teatre i de l’Internacional.

La Rambla de les Arts

La presentació del Dia Mundial del Teatre va servir per presentar el projecte de La Rambla de les Arts, que implicaria fer una mena de Passeig de la Fama a l'estil de les estrelles de Hollywood a la Rambla. La idea s'ha rebut amb poc entusiasme a les xarxes, però en canvi el sector afirmava que tenia el suport dels partits polítics. Ara mateix ja és visible en una intervenció efímera i acolorida.

La presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, també va aprofitar l'avinentesa per aixecar l'ànim de la tropa. Si l'any passat en aquesta època el teatre queia un 10% en públic, enguany és al revés: "Hem viscut una pujada sostinguda de públic, que se situa un 9% per sobre de l'any passat. Esperem mantenir el creixement fins al final de la temporada", deia Vidal. L'objectiu és recuperar les xifres de la temporada 2011-2012, en què el sector va marcar un rècord.