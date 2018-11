L’arquitecte Toyo Ito dissenyarà l’Hermitage de Barcelona

L’arquitecte japonès Toyo Ito, guanyador del premi Pritzker l’any 2013, dissenyarà la seu barcelonina del Museu Hermitage, tal com van avançar ahir a El País i van confirmar a l’ARA els promotors del museu. A diferència de la contenció formal del projecte presentat el 2016, la façana de l’edifici d’Ito sembla un conjunt de veles mogudes pel vent i recorda el museu del barroc dissenyat per ell mateix a Mèxic. L’anunci del nou projecte encarregat a un arquitecte estrella afegeix un element més de tensió a la relació que l’Hermitage manté amb l’Ajuntament de Barcelona, que encara no ha desencallat els tràmits per tirar endavant la construcció del museu; és a dir: canviar el pla d’usos de la part de la nova bocana del port de Barcelona a prop de l’Hotel W, on els promotors el volen construir, per afegir-hi els usos culturals als comercials i terciaris que ja té.

Com va explicar el comissionat de Cultura, Joan Subirats, a l’ARA fa uns mesos, el projecte ha de complir tres requisits perquè l’Ajuntament doni el seu vistiplau: “Primer, saber si el seu projecte encaixa, si cobreix un buit a la ciutat. Segon: ¿és un projecte artístic que té solidesa i continuïtat, és a dir, les peces que venen són de qualitat, s’hi estaran un temps? I tercer, ha de ser un projecte sòlid financerament perquè tenim la sensació que altres vegades aquest tipus d’operacions han acabat trucant a la porta de l’Ajuntament”, va dir Subirats, que també va recordar que les seus de l’Hermitage a Las Vegas i Londres van tancar les portes. “No diem que no a l’Hermitage -subratllava el comissionat-. Diem que en primer lloc volem estar segurs d’aquests elements”. En aquella ocasió Subirats no va parlar de la ubicació, malgrat que el novembre de l’any passat el govern municipal va fer públic que es podia estudiar una ubicació alternativa per portar usos ciutadans a una zona on ja hi ha l’Hotel W i una gran botiga de la marca de Desigual. Un mes després els veïns de la Barceloneta van protestar contra l’“opacitat” del projecte. Al marge del debat sobre la ubicació i que el museu afegiria pressió turística en una zona ja prou massificada com és la Barceloneta.

Lligar art i ciència

L’origen de l’Hermitage barceloní es remunta a l’any 2012 i ja va rebre el vistiplau de la Generalitat, escenificat per una trobada de l’aleshores conseller de Cultura Ferran Mascarrell amb la ministra de Cultura russa. El projecte va agafar embranzida amb la incorporació de Jorge Wagensberg com a director museològic. L’objectiu del científic, aclamat per la creació del CosmoCaixa, era “parlar de la condició humana a través del llegat de les obres d’art de l’Hermitage”, per lligar art i ciència. La mort de Wagensberg el març del 2018 aparentment no hauria de modificar aquest propòsit.

El fitxatge de Toyo Ito, conegut a Barcelona per l’Hotel Porta Fira i el recinte de Fira Barcelona a la Gran Via, pot suposar un encariment de l’edifici. Fa un any s’havia previst dedicar a les obres de l’edifici 32,5 milions d’euros, d’una inversió total de 48,5 milions. El projecte anterior portava la signatura d’un dels promotors de l’Hermitage Barcelona, l’arquitecte Ujo Pallarés: havia de tenir prop de 3.500 m 2 de superfície expositiva, distribuïda en set sales que acollirien l’exposició permanent i les temporals. El preu de l’entrada havia de ser d’entre 9 i 18 euros i confiaven rebre un milió de visitants el primer any. A deu anys vista volien superar el Museu Dalí de Figueres, que el 2017 va tancar amb 1,2 milions de visitants.

Abans que el promotors anunciessin el 2016 que el museu ocuparia un edifici de nova planta, es va dir que es podria ubicar en uns antics tallers del port, a l’edifici de la Duana i a la Facultat de Nàutica. Durant la presentació del projecte del 2016 es va dir que el museu obriria les portes el maig del 2019. El projecte de l’Hermitage Barcelona està encapçalat per l’estudi de l’arquitecte barceloní Eugeni Pallarés i té l’empresari Valeri Iarovslavski com un dels inversors.