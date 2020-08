L'associació que organitza els Globus d'Or acusada de ser un "càrtel il·legal"

Kjersti Flaa, una periodista noruega, ha presentat en un tribunal federal de Los Angeles una denúncia contra l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood, que organitza anualment la cerimònia dels Globus d'Or. La denunciant al·lega que l'organització és un "càrtel il·legal" que abusa del seu poder per suprimir la competència i monopolitzar el mercat de la cobertura de Hollywood en els seus respectius països, i per tant viola les lleis antimonopoli dels Estats Units.

La periodista explica en la denúncia que va sol·licitar nombroses vegades formar part de l'associació, sense cap èxit. "L'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood està tan dedicada a protegir el seu monopoli i els seus beneficis lliures d'impostos que exclou membres objectivament qualificats amb reglaments que exclouen qualsevol aspirant que pugui competir amb un membre existent", diu Flaa.

L'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood està formada per 87 membres que són els únics votants dels Globus d'Or. Segons la denunciant, els membres de l'associació reben ingressos substancials a canvi de participar en els seus comitès i un dels socis continua votant en els premis "tot i ser sord i legalment cec". També assenyala tractes de favor dels estudis, com ara viatges a hotels de luxe de Singapur sense cap motiu laboral a càrrec de Disney. La demanda acusa l'associació de no complir els requisits d'una organització exempta d'impostos. "Si vols tenir el teu club privat i admetre només els teus amics, endavant, però no esperis que els contribuents et subvencionin", va declarar l'advocada de Flaa.

La resposta de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood ha sigut un comunicat en què acusa la periodista noruega d'haver exigit a l'associació "un pagament i l'admissió immediata abans de la conclusió del procés anual d'elecció de nous membres", i subratlla que "l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood no paga rescats" i que "la intimidació no és el camí per convertir-se en un dels seus membres". "L'associació es pren molt seriosament les seves obligacions com a organització i la seva dedicació al periodisme estranger i la filantropia, i es defensarà d'aquestes acusacions sense base", conclou el comunicat.