Les aventures amoroses de Picasso es ballen a Terrassa

Olga Khokhlova va ser la primera dona de Pablo Picasso, una ballarina professional russa que havia retratat en diversos quadres. En un dels seus viatges transportava un bagul ple de cartes i fotografies que s'enviava amb el seu estimat, i que conserva la família Picasso. La correspondència va caure a les mans del ballarí i coreògraf Remi Wörtmeyer i s'ha convertit en el fonament de 'La ballarina de Picasso', un espectacle de dansa que el Ballet de Catalunya estrenarà aquest diumenge al Centre Cultural de Terrassa.

L'obra, basada en fets reals, posa en escena la història d'un trio amorós format per Picasso (Lorenzo Misuri), Olga (Rebecca Storani) i Marie-Thérèse (Sofi a Pagani), la seva amant. La música és de Stravinski, un compositor que havia treballat amb els Ballets Russos, com també ho va fer Picasso en els dissenys i els decorats dels escenaris. Justament entre bambolines va néixer el romanç entre Picasso i Olga.

Una trentena de ballarins de la companyia, dirigits per Elias Garcia, desplegaran un espectacle ple d'escenes passionals d'amor, desamor i odi. Amb ell, Wörtmeyer pretén reivindicar el paper de la dona com a pilar fonamental dins la societat i el valor de la igualtat de gènere. L'escenografia està dissenyada en una línia minimalista i monocromàtica amb un vestuari ple de color i d'estil picassià per endinsar l'espectador a l'interior dels quadres de l'artista.

Una dansa apadrinada pels Picasso

El Ballet de Catalunya és la companyia en residència del Centre Cultural Terrassa i va sorgir amb la vocació de mostrar la millor dansa feta al territori. En els seus espectacles es combinen peces de repertori clàssic amb d'altres de tall neoclàssic-contemporani. El col·lectiu depèn del finançament privat i fa uns mesos havia rebutjat propostes massa grans per les quals encara no tenien mitjans. La mateixa família Picasso ha estat en aquesta ocasió una de les mecenes que, a través de la Fundació Almine i Bernard Ruiz-Picasso per a l'art, l'ha fet possible.

La companyia ja s'havia posat en mans de Remi Wörtmeyer en l'anterior xou, 'Triple Bill'. Wörtmeyer té una llarga trajectòria: és ballarí principal i coreògraf del Het National Ballet, un dels teatres d'òpera i ballet d'Amsterdam. Va començar a ballar quan tenia tres anys, es va formar a l'acadèmia Terry Simpson Studios i va graduar-se a l'escola Australian Ballet. El 2011 la revista de dansa 'Dance Europe' el va situar a la 15a posició dins el rànquing dels 100 millors ballarins internacionals. Entre els seus reconeixements hi ha el premi Alexandra Radius el 2013 i els premis en les categories de públic i Mr. Expressivity del Dance Open Festival de Sant Petersburg.