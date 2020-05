Els responsables de les biblioteques catalanes decideixen no obrir l'11 de maig i ho faran a partir del juny

El ministeri de Sanitat preveia que a partir de l'11 de maig es poguessin obrir gradualment les biblioteques. Però els responsables tècnics de les biblioteques catalanes, tant les que depenen de la Generalitat com les que pengen de la Diputació, no veuen gens factible el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. De fet, no obriran al maig, sinó que ho faran a partir del juny.

En un comunicat expressen molts dubtes davant les ordres ministerials. Asseguren que "no existeix cap informació des dels ministeris de Sanitat o Cultura que permeti conèixer les condicions tècniques amb les quals s'hauran de dur a terme els serveis en aquesta primera fase". Detallen moltes més incerteses i reivindiquen la seva autonomia. Asseguren que les biblioteques públiques són equipaments de titularitat municipal que depenen de les diputacions i de la Generalitat. I, per tant, són aquestes institucions "les que han de dur a terme els processos necessaris per garantir la prestació del servei en condicions de seguretat, i en són també les responsables".

Moltes incerteses

No obriran, detallen, si no és amb els equips de protecció personal necessaris, els recursos humans suficients, i els processos i eines tecnològiques necessaris per garantir la prestació: "En aquests moments encara hi ha dificultats per garantir el proveïment d’equips de seguretat, i tampoc es coneixen els detalls de com caldrà fer la prestació dels serveis, cosa que dificulta la presa de decisions", asseguren.

En aquest comunicat, firmat per el Grup de Lectura i Biblioteques de la Mancomunitat Cultural, que aplega els responsables tècnics de les biblioteques de la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Tarragona i del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s'anuncia que obriran a partir del juny i que ho faran per etapes. Primer s'adequaran les instal·lacions i s'adaptaran els serveis, i en una segona fase es començaran a prestar documents prèvia reserva. També es podran tornar documents en préstec en espais "especialment habilitats". En una fase posterior es permetrà un accés limitat als espais. I, posteriorment, es recuperaran els programes d'activitats culturals i serveis de formació.