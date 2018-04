On és el brigadista Robert Hale Merriman?

No ha sigut possible trobar les restes del brigadista nord-americà Robert Hale Merriman. Durant un any un equip interdisciplinari format per investigadors, arqueòlegs i estudiosos locals, coordinat pel Grup de Recerca de Didàctica i Patrimoni (DIDPATRI) de la Universitat de Barcelona, el va estar buscant a Corbera d’Ebre, on se suposa que el van assassinar la nit del 2 d’abril de 1938. Merriman tenia només 30 anys. “Teníem un testimoni que assegurava que l’havia vist mort i havia excavat la fossa. No havia vist com l’enterraven, però era molt creïble que les seves restes fossin allà”, assegura el professor d’història Francesc Xavier Hernàndez Cardona, un dels responsables de la investigació. Malgrat que no n’han trobat el cos, ahir se li va voler retre homenatge: es va col·locar una placa commemorativa, obra de Mar H. Pongiluppi, al Poble Vell de Corbera, i es va estrenar el documental Els darrers dies de Robert Hale Merriman. A finals d’any també es col·locarà una rèplica de la placa commemorativa a la Universitat de Berkeley. Ho ha demanat la rectora de la institució, Carol Tecla Christ, ja que Merriman va ser-ne alumne i professor.

Llicenciat en ciències econòmiques a Berkeley, on també va rebre formació militar, Merriman va viure la Gran Depressió als Estats Units i, a principis del 1935, va marxar a estudiar el model agrícola de la Unió Soviètica. Quan va esclatar la Guerra Civil, va abandonar la Unió Soviètica per lluitar amb el bàndol republicà i va ocupar el càrrec de cap de l’estat major de la XV Brigada. Va participar en algunes batalles a l’entorn de la defensa de Madrid, on el van ferir, va combatre a Belchite i després al front d’Aragó.

Víctima d’una emboscada

Va ser en plena retirada, després de l’ofensiva d’Aragó, quan es creu que Merriman va ser assassinat. “Amb els seus homes va quedar encerclat entre Vilalba dels Arcs i Corbera d’Ebre i va caure en una emboscada quan intentava passar a l’altra banda de l’Ebre -diu Hernàndez Cardona-. No sabem si el van matar o el van capturar ferit, el van interrogar i el van executar després”.

En aquell moment de la Guerra Civil els brigadistes no acostumaven a acabar a la presó sinó que eren executats. “Detenir un oficial nord-americà era un problema diplomàtic, el més fàcil era fer-los desaparèixer”, assegura l’historiador. També era habitual que l’exèrcit rebel, en arribar a una població, obligués els habitants a cavar fosses per enterrar els que eren assassinats. La mort de Merriman es va produir abans de la Batalla de l’Ebre, que va començar més de tres mesos després, el 25 de juliol de 1938. Va ser una de les més cruentes de la Guerra Civil: es calcula que hi van morir més de 30.000 persones i unes 70.000 van ser ferides. Al Priorat i a les Terres de l’Ebre s’han localitzat 123 fosses.

Merriman, explica Hernàndez Cardona, era un intel·lectual que es relacionava amb coneguts escriptors del seu país com Ernest Hemingway: “Merriman va inspirar el personatge de Robert Jordan, el protagonista de Per qui toquen les campanes ”. “Volíem recuperar el seu cos perquè Merriman és un mite. No ho hem aconseguit però ara hi ha la placa a l’entrada del poble i a prop d’on creiem que pot estar enterrat”, diu Hernàndez Cardona.