Jordi Bosch té un desig inconfessable

Jordi Bosch, Emma Vilarasau i Roger Vilà encarnen una família benestant com qualsevol altra. El pare és un prestigiós arquitecte ple de feines prometedores, la mare té una vida envejable i el fill brilla per la seva sensibilitat. En aquest entorn idíl·lic, el dramaturg Edward Albee fa esclatar una bomba que ho dinamita tot. La cabra o qui és Sylvia? relata com el progenitor s'enfronta a un desig inconfessable i socialment molt reprovable que impactarà de ple en tot el seu entorn. Dirigit per Iván Morales i amb Jordi Martínez al repartiment com a millor amic del protagonista, l'espectacle és una producció pròpia de La Villarroel i s'estrenarà el 7 de desembre.

El públic més veterà ja sabrà quin és el secret incòmode del protagonista, perquè La cabra o qui és Sylvia? es va veure per primera vegada fa 15 anys al Teatre Romea, sota la direcció de Josep Maria Pou. El nou equip s'ha fet seva l'adaptació de Pou per tornar-la als escenaris i seguir alimentant així l'objectiu del text: empènyer els espectadors a plantejar-se quins són els límits de la seva tolerància. "És una reflexió existencialista disfressada de comèdia, que està escrita des d'una mirada crítica i amb ganes de fer mal al públic", explica Morales. La pregunta que els perseguirà al llarg de l'hora i mitja de funció no té una resposta ràpida: què fem amb el desig que hem d'amagar?

Una situació incòmoda i incomprensible

"El punt de partida de l'obra s'escapa de la comprensió de qualsevol. Han passat uns anys des que es va estrenar, i amb el temps ens hem fet més tolerants, però malgrat tot encara hi ha sectors que promouen la intolerància. Per això ara és el moment de fer-la", diu Emma Vilarasau, que afegeix: "L'obra ens planteja on són els límits de la nostra tolerància. Per a mi estan en allò que tu entens, perquè quan no entens una cosa deixes de ser tolerant, o et costa el triple ser-ho". Per a Bosch, amb aquest espectacle Albee "llança un ham que s'ha d'anar paint constantment", perquè "és d'aquelles obres que no te les acabes mai". Martínez juga el paper del detonant de la història, aquell que fa visible el conflicte que viu el personatge de Bosch i que veurà com la confessió del seu amic provoca una crisi profunda en tota la gent que l'envolta: "És la mirada de l'espectador a dalt de l'escenari", subratlla.

Els quatre personatges de La cabra o qui és Sylvia? sobresurten per la seva normalitat: podrien ser la família que dina a la taula del costat del restaurant, o els veïns d'un barri acomodat. Precisament per això Morales posa èmfasi "en la impressionant humanitat" que desprèn el text malgrat plantar al davant del públic una idea extremadament incòmoda. "Albee utilitza les eines del teatre popular per fer emergir les complicitats secretes i la intimitat dels quatre personatges", diu el director. Albee va guanyar el premi Tony a la millor obra teatral el 2002 amb aquest espectacle, que a Catalunya va obtenir un gran èxit de públic.