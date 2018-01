5 cançons imprescindibles de The Cranberries

The Cranberries va ser un dels grups irlandesos amb més projecció internacional de la dècada dels 90. Amb motiu de la mort sobtada de la vocalista, Dolores O'Riordan, recordem cinc dels seus temes més destacats:

1. 'Dreams', un dels primers èxits de la banda.

2. 'Salvation', l'esgarrapada rock del tercer disc del grup, 'To the faithful departed'.

3. 'Zombie', el seu tema més popular, la cançó que els va convertir en un fenomen de masses.

4. 'Just my imagination' va ser un dels singles del disc 'Bury the hatchet'.

5. 'Animal instinct' parla de l'instint protector d'una mare, gairebé animal.