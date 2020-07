Carme Portaceli, nova directora del Teatre Nacional de Catalunya

Carme Portaceli (València, 1955) serà la nova directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i la primera dona que ocuparà aquest càrrec des de la fundació de l'equipament el 1996. Portaceli assumirà la direcció a partir de l'1 de setembre d'aquest any, quan començarà a treballar per programar la temporada 2021-22 del teatre, i fins a la temporada 2026-27. Portaceli ha sigut seleccionada a través d'un concurs públic i substituirà Xavier Albertí, que va assumir la direcció artística del TNC el 2012. Albertí, que deixarà el càrrec el 31 de juliol del 2021, també va ser seleccionat mitjançant una convocatòria pública –a la qual també es va presentar Portaceli– i el 2016 la Generalitat li va renovar el contracte per a quatre anys més. Actualment la direcció artística del TNC té una retribució de 115.454,56 euros anuals.

"Estic molt emocionada, perquè sento que el TNC és casa meva. He treballat moltes vegades aquí i m'encanta l'equip del teatre. És dels millors del món", ha afirmat Portaceli a l'ARA. La directora diu que entra al teatre "amb l'ambició de convertir-lo en el punt de referència del sud d'Europa" i que ho farà "recollint l'herència de les etapes passades". Portaceli treballarà perquè el TNC "sigui un lloc d'acollida de la professió", però també del públic. "No vull perdre ni un sol espectador, perquè són la clau d'aquest teatre. Treballaré perquè sigui un lloc de trobada per a persones de qualsevol edat, gènere i ètnia", ha assegurat.

La nova directora artística del TNC té una llarga trajectòria al món de les arts escèniques. Portaceli va debutar el 1982 com a ajudant de direcció al costat de Fabià Puigserver al Teatre Lliure, amb l'espectacle Fulgor i mort de Joaquín Murieta. Des d'aleshores la creadora valenciana ha dirigit més de 70 espectacles, alguns dels quals han passat pel TNC, com L'auca del senyor Esteve, Frankenstein i Mrs. Dalloway. Justament fa nou dies la directora va estrenar un nou muntatge al Teatre Grec: No passa cada dia que algú ens necessiti (de fet, no és gens habitual que algú ens necessiti).

El 2005 va fundar la Factoria Escènica Internacional (FEI), destinada a impulsar creadors emergents, que va encapçalar fins al 2016. Aquell any va convertir-se en la directora del Teatro Español de Madrid i en la primera dona en assumir aquest càrrec. Durant la seva etapa va aconseguir que l'equipament passés d'una ocupació mitjana del 32% el 2016 al 75% el 2019 i que dupliqués els ingressos fins a gairebé 1,5 milions el 2018. També va aconseguir que la programació de l'espai fos paritària, amb el mateix número de directors i de directores, com també de dramaturgs i dramaturgues. Portaceli va deixar l'Español l'any passat perquè el nou govern municipal de la capital espanyola, que va passar a mans del PP, va decidir no renovar-li el contracte.

"Una completa feminista de tota la vida"

El fet d'haver sigut la primera dona a dirigir l'Español i el TNC és, per a ella, una fita històrica "emocionant". "Sóc una completa feminista de tota la vida, però fa molt poc temps que ho puc dir sense que m'escupin a la cara", ha subratllat la directora, que considera que això permetrà "obrir portes perquè passin moltes altres coses" i també "donar veu a totes les dones que han estat invisibilitzades". Portaceli ha estat àmpliament reconeguda durant la seva trajectòria. El 2017 va rebre dos premis Max, a millor espectacle i millor direcció escènica, per l'espectacle Només són dones, que també va ser guardonat amb el premi Butaca a millor direcció.

La temporada passada (2018-19), el TNC va tancar fregant el 80% d'ocupació, amb 126.985 espectadors. L'equipament, que és l'únic teatre de Catalunya amb un 100% del capital públic en propietat de la Generalitat, va acollir 368 funcions i 27 espectacles, 24 dels quals van ser coproduccions i companyies convidades. El pressupost del TNC ha rondat, tant en la temporada passada com en l'actual (2019-20), els 10 milions d'euros. La pandèmia provocada pel coronavirus va obligar el teatre a donar per acabada la temporada 2019-20 abans d'hora, a finals d'abril, i a suspendre les funcions previstes. Tampoc es va poder fer el tradicional balanç de temporada amb les xifres del curs actual. Tot i això, el teatre ha reobert aquest mes i acull propostes del Festival Grec i del festival Cruïlla XXS.