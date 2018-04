La ciutat del llibreter comissari

Hi ha persones que construeixen la personalitat d’una ciutat. No és gens fàcil fer-ho, no t’ho pots proposar, simplement ho fas. Paco Camarasa, valencià sorneguer i temperamental, va viure diverses vides però la que passava dins dels llibres és de llarg la que més li agradava.

Va fecundar Barcelona amb l’ànima poètica i perdurable del gènere negre, de la literatura criminal, com a ell li agradava dir-ne. Tenia dos dels oficis més bonics del món. Era comissari -de la BCNegra-, quina paraula tan forta, tan bèstia, ja sigui dins o fora de les novel·les que tant estimava. I era llibreter, professió fonamental per entendre la civilització i la intel·ligència. Al carrer de la Sal, a prop del mar, els dissabtes al matí convidava a musclos i vi negre. Barceloneta és diminutiu de Barcelona. El gran Paco habitava les dues i les feia volar, elevar-se al cel des de la pàtria immensa dels llibres.