El nou combinat rítmic dels Oques Grasses obre l’Strenes

Els set membres del grup Oques Grasses s’enfilaran demà al terrat de l’Oficina de Turisme de la Rambla de Girona per inaugurar la setena edició del Festival Strenes, la programació del qual s’allargarà fins al 5 de maig. Aquest concert gratuït de la banda osonenca és una mena d’aperitiu multitudinari de la gira de presentació del disc Fans del sol (Halley Records, 2019), el tram català de la qual començarà el 6 d’abril a la Telecogresca del Parc del Fòrum, a Barcelona, i que també farà parada al Canet Rock.

El nou àlbum dels Oques Grasses, que eixampla el mestissatge característic del grup amb altres ritmes i melodies, ha arribat després d’una pausa que el grup ha aprofitat per dedicar més temps a l’elaboració de les cançons. “Tenir més temps ha sigut el més important, perquè et permet acostar-te més a la música que t’agrada. Per això en aquest disc hi ha coses com les bases funk del tema Sta guai ; els Daft Punk han fet cançons així”, explica el cantant i lletrista Josep Montero. Contra les inèrcies que acaben uniformant els grups, els Oques Grasses han fet de la varietat virtut: tocs cubans i disco a In the night, calipso a Escopinya, cúmbia i reggaeton a Cançó de l’aire, dub a John Brown, el dub-son a Més likes... “També hi ha un tipus de melodies que no havíem tret fins ara. Teníem ganes de provar coses noves”, diu Montero. “Evolucionar fa que no t’encasellis”, afegeix el baixista Guillem Realp.

Temàticament, Fans del sol segueix una línia emocional que té molt a veure amb la situació sentimental de Montero. “El primer disc [ Un dia no sé com, del 2012] el vaig escriure quan sortia d’una relació i descobria el que era la música. El segon [ Digue-n’hi com vulguis, del 2014], estant dins d’una relació... i sortint-ne. El tercer [ You poni, del 2016] el vaig escriure totalment dins d’una relació, i aquest quart sortint-ne d’una. Suposo que en les lletres acaba sortint el procés de superar tot això. En qualsevol cas, intento veure-hi la part positiva”, diu.

Montero no s’expressa només a través de les cançons, sinó també a través dels videoclips. “Volia fer un videoclip per parlar de coses que em remouen per dins, com ara la gran dificultat per trobar feina i fins a quin punt ens venem fent coses que no ens agraden”, explica. Va contactar amb el cineasta manresà David Victori i, després de fer números, van constatar que sortia a compte rodar-lo a Los Angeles.

En un parell de dies van posar imatges a la història d’un stripper, una mica a la manera de la pel·lícula Magic Mike, i després hi van encaixar dues cançons del disc, Sta guai i In the night ; és a dir, al revés del que és habitual. “Semblava una bogeria, i és el més intens que he viscut amb el grup”, assegura Montero. I això que d’experiències intenses ja n’ha viscut unes quantes, com quan van tocar a Texas i van compartir hotel amb NOFX, “un grup que tots hem escoltat des que teníem 12 anys”, tal com recorda Realp. O com quan han actuat arreu d’Europa. “Aquest punt africà que tenim els agrada fora, sobretot quan no imitem el que fan ells. La Rosalía n’és un exemple clar, perquè l’escolten i diuen: «Ep, això no ho tenim aquí»”, assegura Montero.

Els principals atractius del festival

Eagle-Eye Cherry i Noa

La secció internacional del Festival Strenes té dos reclams. D’una banda, Eagle-Eye Cherry, que actuarà al Teatre Municipal de Girona el 6 d’abril. Hi presentarà el disc Streets of you (2018). De l’altra, la israeliana Noa, que passarà per l’Auditori gironí el 27 d’abril amb Letters to Bach.

Lax’n’Busto, Andrea Motis, la Dharma...

El Festival Strenes està aconseguint honorar el seu nom, i cada cop són més els grups i artistes que el trien precisament per estrenar-hi nous treballs. És el cas de Lax’n’Busto, que hi presentaran Polièdric, el disc amb set cantants diferents (el 30 d’abril i l’1 de maig), Andrea Motis, amb Du outro lado do azul (el 6 d’abril), l’Elèctrica Dharma, amb Flamarada (el 12 d’abril), i L’Últim Indi (el 13 d’abril), entre d’altres.

20 anys de Mishima

Mishima han triat l’escenari de les escales de la catedral de Girona per presentar un concert especial amb el qual commemoren el vintè aniversari del grup. La cita serà el 3 de maig i la banda liderada per David Carabén ha promès fer un repertori que travessi la seva història.

Quatre emergents

El Festival Strenes reserva la secció El que vindrà a quatre propostes emergents. Aquest any fa confiança al trap de Lildami (el 26 d’abril), l’exuberància rítmica de la Balkan Paradise Orchestra i el rock d’Aliena (tots dos el 27 d’abril) i el pop de Donnallop (el 3 de maig).