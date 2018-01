La creativitat insaciable de Manuel de Pedrolo

Amb més d’un milió d’exemplars, Mecanoscrit del segon origen és la novel·la més venuda de la història de la literatura catalana. El seu autor, Manuel de Pedrolo (1918-1990), va escriure un centenar llarg d’obres més durant quatre dècades de creativitat prolífica. “La vocació de l’Any Pedrolo és col·locar l’escriptor al centre del discurs literari del segle XX”, avança la crítica literària i novel·lista Anna Maria Villalonga, comissària dels actes relacionats amb el centenari del naixement de l’autor de Successimultani i Domicili provisional. “La seva és una figura immensa, de producció ingent i fecunda -afegeix-, però de moment no ha estat gaire estudiada a la universitat, és per això que dos dels esdeveniments importants en relació amb l’Any Pedrolo són els congressos que se celebraran. El primer està organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i es farà a l’Institut d’Estudis Catalans l’11 i el 12 d’abril -explica-. El segon està impulsat per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida i se celebrarà del 24 al 26 d’octubre”.

Villalonga, que compta amb un pressupost inicial de 50.000 euros, recorda que està “desbordada” de “peticions de tota mena”. Hi ha “moltes voluntats unides per recuperar la figura de Pedrolo”, que serà reivindicada en festivals com el Tiana Negra, el de poesia de Sant Cugat, el Cervera Vila del Llibre i el BCNegra, en un acte programat pel 30 de gener amb la participació de Villalonga, Joaquim Carbó, Antoni Munné-Jordà, Jordi Canal i Sebastià Bennasar. “Al setembre tindrà lloc el Black Edge Festival de Peralada, amb la creació d’un Premi Internacional de Literatura Manuel de Pedrolo”, explica la comissària. L’Ajuntament de Tàrrega museïtzarà la casa on va viure l’escriptor. A l’Aranyó, el municipi on va néixer, s’ha convocat un “concurs públic per erigir una estàtua de Pedrolo”.

Allau de novetats editorials

A més de nombroses activitats programades en biblioteques, de jornades pedagògiques, una ruta barcelonina i un homenatge poètico-musical a càrrec de Cesc Freixas, l’Any Pedrolo presenta una important recuperació de part de la seva obra narrativa. Comanegra publicarà el segon volum de la tetralogia La terra prohibida i la novel·la inèdita L’infant dels grans ; Pagès aposta per Es vessa una sang fàcil i per recollir en un volum els informes de lectura que va escriure; Amsterdam prepara una antologia de textos seus de ficció i no-ficció; Sembra Llibres publicarà M’enterro en els fonaments, i Edicions 62 reunirà en un sol volum Doble o res, Joc brut i L’inspector fa tard. Apareixeran també nombrosos estudis sobre l’autor: el més matiner és Manuel de Pedrolo, manual de supervivència, de Sebastià Bennasar, editat a Meteora aquest gener, però arribarà també una biografia de Bel Zaballa i Pagès reeditarà l’estudi de Jordi Arbonès Pedrolo contra els límits. “Mai no es llegeix prou encara que es llegeixi massa”, deia l’autor: vells i nous lectors tindran feina, perquè al llarg del 2018 arribaran una vintena llarga de títols que se sumen a la desena que han vist la llum des de fa dos anys.