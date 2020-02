'La famosa invasión de los osos en Sicilia', una delícia animada per a tots els públics

Direcció: Lorenzo Mattotti. Guió: Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental i Lorenzo Mattotti a partir del conte de Dino Buzzati. 82 minuts. França i Itàlia (2019). Animació.

El conte de Dino Buzzati al voltant d'una comunitat d'óssos que envaeix Sicília a la recerca del cadell desaparegut del seu governant serveix de base al debut en el llargmetratge del dibuixant Lorenzo Mattotti. Els responsables del film hi han afegit un marc narratiu en què dos contacontes expliquen la primera part de la història a un vell os que, per la seva banda, en narrarà el desenllaç. Així, la pel·lícula subratlla el gust de meravellar-se davant d'un bon relat, en aquest cas una faula lligada a la reflexió sobre la capacitat de corrompre's dins de certes organitzacions socials. Un dels grans noms de la il·lustració europea, Mattotti firma aquesta mostra d'animació d'autor que es desplega en alternativa a les grans produccions nord-americanes, i es distancia per tant de les maneres disneyficades d'explicar històries, on destaca cada cop més l'hiperdetallisme mimètic. L'italià, en canvi, convoca certes tradicions d'avantguarda quan es decanta pel gust fauvista per l'expressió viva a través de les formes i les grans taques de colors més que no pas de la figuració. També reivindica les coreografies à la Busby Berkeley amb substrat polític en què allò individual es despersonalitza a favor d'un moviment col·lectiu. I conrea una fantasia atemporal amb arquetips habituals dels contes clàssics on la pervivència del candor no exclou el pensament filosòfic.