El sector cultural reclama al Govern que "rectifiqui" i l'acusa d'"incoherència i incapacitat"

"Ahir vam assistir a un espectacle polític grotesc, que ens avergonyeix a tots, fruit d'una errada de dimensions no creïbles, que no s'esmena sinó que es reforça", diuen els representants catalans del sector de la música, l'editorial, les arts escèniques, l'audiovisual i les arts visuals. Les crítiques s'adrecen a la gestió per part de les administracions de la situació en què es troba el món cultural des de divendres, quan la Generalitat va aprovar una resolució que prohibeix totes les activitats culturals a Barcelona i 13 municipis metropolitans més, el Segrià, la Noguera, Figueres i Vilafant . L'Ajuntament de Barcelona va comprometre's a mantenir els actes, però diumenge va fer marxa enrere i va anunciar que suspenia totes les activitats culturals a partir d'avui. El consistori va al·legar que ho feia "per inseguretat jurídica", ja que necessita l'autorització del Procicat (un òrgan gestionat per la Generalitat) per mantenir les activitats culturals.

Els representants dels cinc sectors culturals defensen que no hi ha arguments sòlids per a aquesta prohibició, ja que cap dels 140 brots actius de coronavirus a Catalunya té origen en un acte cultural. "Hem obert complint totes les normes dels protocols acordats amb el Procicat", asseguren. El món cultural lamenta que tot plegat hagi comportat que "es projecta a la ciutadania que la cultura és una activitat contagiosa" i subratlla que se'ls priva "de l'activitat econòmica" després de quatre mesos aturats per la pandèmia.

"Com es pot tancar tot un sector d’activitat que representa gairebé un 4% del PIB directe, sense cap argument sòlid ni causa justificada? En base a quin dret, a quina llei? Qui respon dels danys causats?", es pregunten. També diuen que el Govern està donant una imatge "de desbordament, descontrol, incoherència i incapacitat per rectificar una norma totalment equivocada que ha fet un mal irreparable a un sector ja de per sí molt damnificat".

Gestionar els permisos "amb caràcter urgent"

El sector cultural es va reunir ahir amb el departament d'Interior, el de Cultura i el de Salut i va acordar assumir "una gestió responsable per garantir la seguretat dels espais". Per la seva banda, expliquen, la Generalitat va comprometre's a "gestionar amb caràcter urgent les peticions d'obertura d'activitats prohibides".

"A partir d'ara, si ningú no rectifica, hi haurà un allau de peticions per fer activitats culturals obertes al públic i el Procicat les haurà de gestionar totes", lamenta el món cultural, que defineix així la situació viscuda diumenge: "Activitats municipals realitzant-se sense permís, incertesa fins l'últim moment, descrèdit del Govern, baralla i soroll polític, públic desinformat i desorientat, i tot un sector estigmatitzat".

Per tot plegat, el sector cultural demana a la Generalitat "que rectifiqui immediatament" i "no es suspengui l'activitat cultural segura de l'estiu". També reclama "que els espais culturals estiguin al final de les fases de tancament davant de qualsevol futura gestió de la crisi" i "que s'escolti el sector". En paral·lel, inicien una campanya per difondre el missatge que la cultura és segura i demanen a les administracions que hi donin suport per aconseguir la confiança del públic " tan malmesa per les imprudents declaracions emeses des del Govern".