La cultura 'oficiarà' una missa a l'església de Santa Anna de Barcelona

L'Assemblea de Treballadores de la Cultura, sorgida arran de les manifestacions de les últimes setmanes per denunciar el tancament i les restriccions dels teatres, organitza un acte litúrgic, artístic i reivindicatiu a l'església de Santa Anna aquest divendres, 20 de novembre, a les 19 h. El lema és “Junts en la diversitat a favor dels més vulnerables”.

Hi participaran, entre d’altres, l'actriu Imma Colomer, les cantants i actrius Yolanda i Kathy Sey, la pianista Clara Peya i la coreògrafa Ariadna Peya, el Comando Señoras, el baríton Enric Castignani i el músic habitual de Santa Anna, Antoni Olaf Sabater. També l'entitat ARTtransforma, el TNC i Davide Carnevali, que cedeixen un text, l'artista de circ Oriol Sabaté, l'artista Marc Vilajuana i l'actor Moha Amazian.

Segons un comunicat de l'Assemblea, serà "una vetlla d’espiritualitat i d’art en què la lectura de textos bíblics donarà pas a diverses manifestacions artístiques". Amb aquest acte religiós i cultural, "l’Hospital de Campanya de Santa Anna es vol solidaritzar amb la justa reivindicació de la cultura com a bé essencial tot reclamant també l’obertura de les sales i fent-se ressò del sentir de molts creients". "La cultura, com les escoles i les esglésies, s’ha mostrat segura i –com diu el Síndic de Greuges– necessària per al benestar emocional de la ciutadania", afirmen.

Per evitar que passi com en la missa multitudinària de la Sagrada Família i seguint l'última normativa per a actes de culte, l’aforament màxim serà de 100 persones. L’acte es retransmetrà en streaming.