“La cultura popular és un element de cohesió social”

El Som Cultura Popular arriba a la segona edició, després de dos anys de la primera, amb un programa al voltant de tres eixos: l’educació i la cultura popular; el patrimoni cultural i immaterial, i els canvis socials associats a la transformació urbana i la gentrificació. El fòrum agrupa més d’un centenar d’associacions i ofereix unes 200 activitats participatives i gratuïtes per a totes les edats. La trobada se celebrarà durant quatre dies al barri de Sant Andreu de Barcelona, del 25 al 28 de gener, als espais de la Fabra i Coats i a Can Fabra.

El Som Cultura Popular vol continuar sent un punt de trobada entre col·lectius, així com un generador d’opinió i esperit crític. El fòrum mostra la importància de la cultura popular en la societat que s’aprèn “a les escoles i també a l’entorn familiar”. Segons el director de Cultura de Proximitat de l’Ajuntament, Carles Sala, la cultura popular “està molt present en els canvis socials del país, i és un element de cohesió social i alhora un punt d’unió per a la construcció d’una cultura diversificada i multicultural”. En aquest sentit, el fòrum vol mostrar la implicació de les escoles en l’ensenyament de cultura popular. “La cultura popular i els seus continguts s’adopten a les diferents etapes de l’educació del sistema educatiu, tots els continguts ens ajuden a fer treballs transversals i inclusius”, explica Sala.

La segona edició de Som Cultura Popular està coorganitzada per la conselleria de Cultura, la conselleria d’Ensenyament i l’Icub (Institut de Cultura de Barcelona). Segons Sala, aquesta segona edició se celebra perquè “hi ha hagut un gran reclam popular”.

Experiències i iniciatives

Al llarg dels quatre dies els visitants podran gaudir de més de 200 activitats, entre les quals els continguts d’una trentena d’exposicions agrupades en l’anomenat Museu Nòmada gestionat pel Museu Etnològic de Cultures del Món de Barcelona. Els assistents també podran passejar per la Rambla d’Entitats, on diverses agrupacions i federacions donaran a conèixer les seves activitats. També es posaran en comú iniciatives i experiències diverses que es divulgaran en presentacions, conferències i debats. A més a més, hi haurà actuacions festives, un espai gastronòmic, tallers per a totes les edats i tots els gustos, fires, la mostra editorial i la jornada de portes obertes a Can Fontanet, entre d’altres. També es projectarà el document fílmic de Francisco Rojo L’última festa en llibertat. Gràcia 1935, que retrata l’última festa major de Gràcia celebrada abans del cop d’estat del 1936.

Com a novetat, en aquesta edició s’ha organitzat el primer Fòrum d’Educació i Cultura Popular, que pretén reflexionar i intercanviar experiències sobre el paper de la cultura popular en l’educació, mostrant especial atenció en aspectes com la interculturalitat, la diversitat religiosa i el gènere. Aquest fòrum ha sigut el resultat d’una relació transversal entre la conselleria de Cultura i la d’Ensenyament, però no és l’únic projecte en què han col·laborat els dos departaments. Danses vives és una iniciativa conjunta que pretén formar professors de Catalunya perquè ensenyin als alumnes les danses populars típiques de cada territori.