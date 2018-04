Els rapers desafien la justícia amb el vídeo 'Los borbones son unos ladrones'

La setmana d'activitats que la plataforma No callarem ha organitzat en defensa de la llibertat d'expressió ha començat aquest dilluns amb el llançament d'un vídeo en què tretze músics i bandes reincideixen en el 'delicte' que ha condemnat els rapers Valtonyc, Pablo Hasel i el grup La Insurgencia. 'Los borbones son unos ladrones' és trending topic i ha rebut prop de 300.000 visites a YouTube en 10 hores.

El videoclip s'ha rodat a la Model i hi participen músics com Frank T, Sara Hebe, Elphomega, Rapsusklei, Tribade, Def Con Dos, La Raíz, Ira Feminista, ZOO, Los Chikos del Maíz, Machete en Boca, Noult i Homes Llúdriga. Els músics hi afirmen: "Rapear no es delito./ En las cárceles, los débiles, los más pobres, ¿es o no?/ En Ginebra los patriotas escondiendo el montón./ Van Sofía y Leonor, plebeyos a un lado del cordón". En un altre moment: "Es simple, desobeïm perquè creiem que un canvi és possible", afirmen. El vídeo ha suposat un cop d'efecte important perquè mobilitza els músics del rap. La idea va sorgir de Pau Llonch d'At Versaris quan es va saber la condemna a Valtonyc. L'objectiu és reincidir en els delictes de Valtonyc i companyia (com ell mateix està fent oferint concerts) per reivindica el dret a la llibertat d'expressió. "Si rapear es delito, chico, no le des al 'play', / te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el Rey, / dentro de muy poquito y si así sigue la ley, / habrá más 'rappers' en España presos que en las cárceles de USA". El vídeo ha estat llançat per Propaganda pel Fet, un segell que dona suport a la plataforma No Callarem.

Les activitats de No Callarem se celebren al llarg d'aquest cap de setmana a l'interior i al voltant de la presó Model i serviran per nodrir la caixa de resistència que defensa aquests músics. En la programació musical dels quatre escenaris de diumenge seran els mateixos Valtonyc i Pablo Hasél, Núria Graham, Joan Colomo, Gramophone All Stars, Amparo Sánchez (Amparanoia), Pau Vallvé, Tory Sparks i Mi Capitán, entre molts altres artistes.

No Callarem ja ha organitzat altres concerts benèfics i de denúncia als quals s'han sumat músics com Albert Pla, Mishima, Txarango, Fermin Muguruza, Za! i Maria Arnal i Marcel Bagés, entre molts altres.