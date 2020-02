La direcció de l'Acadèmia del Cinema Francès dimiteix en bloc

Els membres de la direcció de l'Acadèmia del Cinema de França han anunciat la seva "dimissió col·lectiva" després de les crítiques rebudes els últims dies per falta de paritat, així com també per la polèmica sobre Roman Polanski i les nominacions als premis César de l'última pel·lícula del director, El oficial y el espía. En un comunicat, el consell d'administració ha explicat la dimissió "per honorar els i les que van fer cine el 2019, recuperar la serenitat i que la festa del cine segueixi sent una festa", fent al·lusió així a la cerimònia d'entrega dels premis César, que tindrà lloc el 28 de febrer. Segons informa l'agència Efe, després d'aquest esdeveniment l'assemblea general de la institució es reunirà per renovar els òrgans directius.

El nou equip seleccionat s'encarregarà de modificar els estatuts i d'establir "mesures de modernització", a les quals ja s'havia compromès el consell d'administració que ha dimitit. Entre aquestes mesures hi ha la paritat d'homes i dones tant a l'assemblea general com al consell d'administració. Fins ara hi havia vuit dones entre els 47 membres de l'assemblea i sis dones al consell d'administració, format per 21 membres. L'equip que ara ha dimitit també es va comprometre a treballar perquè hi hagués equilibri de gènere entre els 4.680 membres de l'Acadèmia, que són els que nominen i voten les millors pel·lícules de l'any. Ara per ara, un 65% dels membres de l'Acadèmia són homes.

La crisi de l'Acadèmia del Cinema de França va arribar a un punt àlgid aquest dilluns amb la publicació d'una declaració firmada per prop de 200 actors, directors i professionals cinematogràfics. En aquest comunicat carregaven contra la institució per considerar que la seva voluntat de reforma es quedava curta i li retreien que no representés tota la pluralitat del cinema francès.

Els professionals es queixaven també de l'opacitat dels comptes de l'Acadèmia i de no tenir veu ni en el seu funcionament ni en com es duu a terme l'entrega dels premis César. Fa setmanes que els guardons estan envoltats de polèmica per la pel·lícula El oficial y el espía , de Roman Polanski, que està nominada en 12 categories. Les associacions feministes han recordat reiteradament que el director ha sigut acusat d'agressions sexuals per diverses dones.