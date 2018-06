El director del Museu Marítim deixa el càrrec després de 20 anys

Roger Marcet (Barcelona, 1953) deixa la direcció general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, per jubilació, aquest mes de juny. Marcet posa així punt final a 20 anys al capdavant del Museu Marítim de Barcelona des que va accedir al càrrec l'1 de novembre del 1998.



Marcet va assumir el càrrec de director general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (creat l'any 1993) en ple procés de desplegament del pla director de reforma i restauració de les Drassanes (1986) redactat pels arquitectes Robert Terradas i Esteve Terradas, i just un any després de l'adquisició per part del Museu Marítim del pailebot Santa Eulàlia en una subhasta a Alacant (1997).

Segons una nota del mateix museu, Roger Marcet ha dirigit la rehabilitació total del conjunt monumental de les Drassanes, així com la definició del pla museogràfic del Museu Marítim de Barcelona, per convertir-lo en un referent en la preservació, l'estudi i la difusió del patrimoni i la cultura marítima. Un projecte que ha comptat amb un pressupost de 30 milions d'euros al llarg de deu anys (2008-2018). Durant el seu mandat s'ha organitzat el fons de la col·lecció, integrat per més de 128.000 peces, i s'han condicionat les sales de reserva per allotjar-lo.

Els àmbits sempre presents són: 'El mausoleu romà', segle I; 'Les Drassanes Reials de Barcelona i el món de les galeres', segles XIII al XVII; 'El vaixell medieval Sorres X', del segle XIV, i 'La Marina Catalana', dels segles XVIII al XX.

Segons dades del 2017, el museu disposa d’una plantilla formada per 93 persones, amb un pressupost de 6.427.552 euros d’ordinari i 2.683.747 euros d’inversions al llarg de l’any. El museu va rebre un total de 223.330 visitants al llarg de l’any que, juntament amb els 41.935 del pailebot Santa Eulàlia i els 67.704 de les exposicions temporals, fan un total de 332.969 visitants.