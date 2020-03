'La ola verde': Un documental que encomana la lluita de les dones argentines per despenalitzar l'avortament

Direcció i guió: Juan Solanas. 82 min. Argentina (2019). Documental.

Aquest film de Juan Solanas neix d'un context molt concret: les mobilitzacions feministes a l'Argentina del 2018 perquè s'aprovi la llei que regularitzi la interrupció de l'embaràs, una qüestió encara pendent a hores d'ara en aquell país. La ola verde, per tant, desprèn una clara vocació agit-prop: denuncia amb dades i testimonis la terrible situació de vulnerabilitat de les dones argentines (i de la major part de Llatinoamèrica) pel fet de no tenir garantits els drets reproductius, i convida a mobilitzar-se per canviar la legislació. Solanas es fa ressò de casos incontestables i aquí encara poc coneguts, com el de la jove Ana María Acevedo, morta a causa d'una cesària després que li neguessin la interrupció de l'embaràs malgrat patir un càncer, que a l'Argentina va esdevenir un emblema de la lluita.

El film es posiciona de manera clara, però també dona veu als plantejaments dels seus opositors polítics. I des de la urgència de recollir l'energia d'aquesta marea verda, esdevé una oportuna instantània de la lluita feminista tal com es configura al segle XXI: jove, poderosa, diversa i descentralitzada. La ola verde compensa el seu plantejament massa funcional amb la capacitat per plasmar aquesta força de les dones que lluiten plegades més enllà de governs i institucions. Una bona manera de celebrar el 8-M i recordar per què és necessari arreu i tot l'any.