La família enterrarà Franco a la cripta de la catedral madrilenya de l'Almudena si s'exhuma

La família de Francisco Franco enterrarà el dictador a la cripta de la catedral de l'Almudena, a Madrid, si finalment es procedeix a l'exhumació del seu cadàver al Valle de los Caídos. Així consta en l'escrit d'al·legacions de la família, al qual ha tingut accés Efe, arran de l'acord del consell de ministres del 31 d'agost passat que els nets de Franco van presentar ahir divendres davant del ministeri de Justícia, en què s'oposen a l'exhumació del cadàver del seu avi.

L'únic requisit per ser enterrat a l'Almudena és pagar (una xifra força considerable que pot arribar als 200.000 euros). A la mateixa web de la cripta de la catedral ofereix aquesta possibilitat i facilita la compra a través d'un formulari i un telèfon de contacte. A la web es pot llegir: "El temple disposa de columbaris perquè les persones puguin dipositar les restes dels difunts. La seva adquisició compleix diferents objectius, sent el més important que els difunts descansin en un temple en què diàriament es demani per ells la Sagrada Eucaristia. La segona finalitat és col·laborar amb les necessitats de la Cripta de l'Almudena".

L'excapellà José Manuel Vidal, que dirigeix 'Religón Digital' ha denunciat en vàries ocasions que el Codi de Dret Canònic de 1983 (en concret, en canon 1242) estipula que "no han d'enterrar-se cadàvers a les esglésies, exceptuant Pontífex romà o sepultar en la seva pròpia església als cardenals i bisbes diocesans, fins i tot emèrits". Però que moltes esglésies ho van a canvi de diners. Vidal va denunciar en dels seus articles a 'El Mundo' que el "súmmum de l'especulació immobiliària es troba a la cripta de l'Almudena de Madrid, on s'han venut quasi totes les tombes i centenars de columbaris". Segons l'excapellà, la cripta de l'Almudena, té 21 capelles funeràries, propietat entre altres dels marquesos de Cubas i de Fontalba, dels marquesos d'Urquijo, els marquesos de San Juan, els comtes de Santa María de Sisla...

La família del dictador ha tornat a denunciar la "inconstitucionalitat" de la reforma de la llei de la memòria històrica per "la inexistència d'una situació d'extraordinària i urgent necessitat'" per exhumar Franco, i així mateix al·lega que el Govern vulnera "el dret fonamental a la intimitat personal de l'article 18.1 de la Constitució". Els nets de Franco afirmen que el poder de disposició de les restes de l'anterior cap de l'Estat "correspon, en exclusiva, a la seva família, que ha manifestat de manera ferma, expressa i unànime la seva expressa oposició a l'exhumació i trasllat de les seves restes a lloc diferent del sepulcre que ocupen actualment".

Una "imposició forçosa" de l'exhumació

En el document, presentat ahir per Francisco Franco Martínez-Bordiu, també raona la "nul·litat radical de l'acord d'incoació del present procediment davant la falta de jurisdicció de l'Administració General de l'Estat sobre la basílica del Valle de los Caídos, que, com a lloc de culte, té garantida la seva inviolabilitat en virtut dels acords de 3 de gener del 1979 signats entre el Regne d'Espanya i la Santa Seu". Assenyala que s'infringeix així la llei que "reconeix el Valle de los Caídos com a lloc de culte, en prescindir absolutament de la necessitat indispensable d'obtenir l'autorització expressa de l'autoritat eclesiàstica competent, en aquest cas, el prior administrador de l'abadia de la Santa Creu".

Segons els Franco, també hi ha una invasió de competències transferides a la Comunitat de Madrid relatives a la sanitat mortuòria i de les "facultats exclusives de la família per autoritzar l'exhumació". "El Reial Decret Llei 10/2018, malgrat el seu pretès caràcter general, és una disposició de caràcter singular o de cas únic, afectada per tant d'un vici d'inconstitucionalitat, en infringir el principi d'igualtat davant la llei reconegut en l'article 14 de la vigent Constitució ", argumenten.

I afegeixen que "el procediment d'exhumació vulnera frontalment la disposició addicional 6a bis del Reial Decret Llei 10/2018, ja que el procediment hauria de ser únic per a tots els enterrats al Valle de los Caídos que no compleixin el que disposa l'article 16.3 de la Llei 52/2007". Aquesta normativa disposa que "al Valle de los Caídos només podran jeure les restes mortals de persones mortes a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola, com a lloc de commemoració, record i homenatge a les víctimes de la contesa".

Un "colossal nyap jurídic"

Després de qualificar de "maldestre" la redacció del Reial Decret, els hereus del dictador afirmen que hi ha molts enterraments en aquest lloc de persones que no van morir a conseqüència de la Guerra Civil. El document argumenta l'"existència del delicte de profanació de l'article 526 del Codi Penal, que, com és obvi, no pot ser modificat per un reial decret llei, ni per una norma que no tingui caràcter de llei orgànica".

La família Franco, que agraeix "el generós suport" que ha rebut d'"una infinitat de persones", opina que l'exhumació "constitueix un autèntic atropellament a una família espanyola, una monumental infracció de preceptes fonamentals de l'ordenament jurídic i un colossal nyap jurídic que amb prou feines encobreix la cara totalitari i revengista del govern que la promou".

"Així mateix, els familiars de Francisco Franco han decidit recusar l'instructor del procediment; la subsecretària de Justícia, Cristina Latorre Sancho, per concórrer-hi una evident causa d'abstenció i, per tant, de recusació en el procediment iniciat, en ser evident per la seva trajectòria política, la seva falta de parcialitat", segons consta en l'escrit.

Afegeix que Latorre "va ser vicesecretària general (i durant alguns mesos secretària general) de presidència del govern durant els anys 2008 al 2011, sota la presidència de José Luis Rodríguez Zapatero, cosa que denota la seva adscripció ideològica al partit del govern, i la inhabilita per instruir el present procediment".